Unreal Engine использует некоторые сложные и эффективные технологии, которые позволяют Witcher 4 выглядеть потрясающе даже на базовой PS5

Недавно закончилась прямая трансляция State of Unreal 2025, где CD Projekt Red вместе с Epic дали фанатам возможность впервые взглянуть на будущую The Witcher 4 в рамках технической демонстрации игрового движка Unreal Engine 5.6. Игра работала на базовой консоли PS5 на скорости 60 кадров в секунду с трассировкой лучей, и выглядела она очень впечатляюще. Демонстрация показывает некоторые технологии, используемые в игре, которые стали возможны благодаря Unreal Engine.

Презентация продолжительностью в полтора часа включала чуть менее 10 игровых минут Witcher 4. Демонстрация начинается с того, что Цири движется по горной местности, чтобы добраться до своей лошади. Показанное видео включает плавное переключение с игрового процесса на кат-сцену и обратно.

При создании ролика использовались деформации, полученные с помощью машинного обучения, которые демонстрируют движения мышц под текстурами кожи для реалистичных визуальных эффектов без значительного снижения производительности. Затем демонстрируется окружение с геометрией и листвой. Чтобы обеспечить густую листву, не потребляя слишком много памяти, команда отказалась от карточного подхода и использовала нанит для моделирования каждого листа и сосновой иголки, используя адаптивное воксельное представление.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt; Как можно убедиться из видео, игра выглядит просто невероятно, и тот факт, что она работает на базовой PS5 в таком качестве, является отличной новостью для консольных геймеров. Естественно, более мощная PS5 Pro сможет достичь еще большей производительности в Witcher 4. На данный момент дата выхода игры неизвестна, но, учитывая, что она позиционируется для консолей текущего поколения, то релиз может состояться раньше, чем ожидалось.

Кроме того, CD Projekt Red сообщила Eurogamer, что техническая демонстрация не относится к финальной версии игры, а лишь демонстрирует инструменты, которые разработчики используют.