Более подробная информация об устройстве должна появиться ближе к релизу, дата которого также пока неизвестна

Xiaomi Pad 7 Ultra дебютировал как первый в истории флагманский планшет Ultra от знаменитого бренда. Но похоже, что в разработке у Xiaomi находится еще один премиальный планшет. Этой новой моделью может стать Xiaomi Pad 7S Pro, который сегодня появился в свежей утечке, раскрывшей некоторые примечательные характеристики.

Это не первый раз, когда в сети появилась информация о предстоящем Xiaomi Pad 7S Pro от китайского технологического гиганта. Ранее в этом месяце Xiaomi Pad 7S Pro был замечен на сайте сертификации 3C. Он раскрыл свой номер модели 25053RP5CC и поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт. Как следует из названия, планшет станет прямым преемником прошлогоднего Xiaomi Pad 6S Pro.

Известный отраслевой инсайдер Digital Chat Station ранее сообщал, что этот высококлассный планшет будет оснащен 12,5-дюймовым дисплеем. Но в одном из своих новых сообщений на Weibo он утверждал, что это будет ЖК-панель, а не OLED-экран, как у флагманского Xiaomi Pad 7 Ultra. Хотя подробности о его характеристиках и функциях все еще держатся в секрете, ожидается, что Xiaomi Pad 7S Pro будет также работать на базе процессора флагманского уровня.

Это может быть Snapdragon 8 Elite от Qualcomm или Dimensity 9400 от MediaTek. Также существует вероятность, что компания решит использовать в новинке однокристальную систему XRing O1 собственного производства. Напомню, что это тот же процессор, который установлен в новейшем флагманском телефоне Xiaomi 15S Pro. К сожалению, на данный момент это вся информация, которая была раскрыта в последней утечке, но по мере приближения релиза будет раскрыто гораздо больше сведений о спецификациях планшета.