На данный момент точная дата выхода новинок неизвестна, но мини-ПК не должны заставить себя долго ждать

Линейка APU AMD Strix Halo определенно открывает новые возможности для пользователей, желающих получить высокую производительность в устройстве малого форм-фактора. На выставке CES в начале года были представлены некоторые модели ноутбуков и мини-ПК, но потребовалось значительное время, чтобы любое из этих устройств вышло на рынок. Хорошей новостью является то, что окно релизов наконец-то открылось, и теперь системы на базе новой архитектуры начинают выходить из тени. Не все из них доступны для покупки или были протестированы, но это дает пользователям информацию о том, что можно ожидать от производителей в ближайшие несколько недель.

Одна из крупнейших производственных компаний в Китае LCFC под руководством Lenovo раскрыла свои планы по созданию нового мини-ПК на базе процессора Strix Halo. Система оснащена флагманским чипом Ryzen AI MAX+ 395 с 16 ядрами Zen5 и встроенной графикой Radeon 8060S с 40 вычислительными блоками на архитектуре RDNA3.5. Кроме того, система поддерживает два твердотельных накопителя M.2 2280 емкостью 2 ТБ с интерфейсом PCIe 4.0. Также грядущий ПК включает только 1 Гбит LAN, а упоминаний о стандарте Wi-Fi пока нет.

Система весит примерно 3 кг и имеет размеры 24,8 x 18,4 x 9,7 см. Цена мини-ПК составляет 13 999 юаней, но он пока не поступил в продажу.

Характеристики мини-ПК Lenovo LCFC AI Mini-PC:

• ЦП : AMD Strix Halo Ryzen Al Max 395;

: AMD Strix Halo Ryzen Al Max 395; • ГП : AMD Radeon 8060S;

: AMD Radeon 8060S; • Память : 128 ГБ LPDDR5X-8000;

: 128 ГБ LPDDR5X-8000; • Накопитель : 2x 2 ТБ M.2 2280 PCIe 4.0 x4;

: 2x 2 ТБ M.2 2280 PCIe 4.0 x4; • Сеть : 2,4G/5G WiFi и Gigabit 1G LANX;

: 2,4G/5G WiFi и Gigabit 1G LANX; • Порты :

: - USB Type-A: 1x USB 3.2 Gen1;

- USB Type-A: 2x USB 2.0;

- USB Type-C: 1x USB 3.2 Gen2;

- DisplayPort: 1x DP 1.4 HBR3 (8,1 Гбит/с);

- HDMI: 1x HDMI 1.4.

• TPM : DTPM;

: DTPM; • RTC : Разъем RTC;

: Разъем RTC; • WiFi : 2,4G/5G;

: 2,4G/5G; • Bluetooth : 4.2/5.1/5.2;

: 4.2/5.1/5.2; • ОС: Windows 11.





В то же самое время на рынок выходит компания AOKZOE, более известная своими высококлассными игровыми портативными устройствами. Производитель уже представил свою систему AOKZOE AI Mini-PC через социальные сети.

Подробностей о данной модели пока очень мало. Компания не раскрыла полные характеристики, дату выпуска или цены. Единственное, что подтверждено — это то, что система скоро появится на полках магазинов. Официальные рендеры показывают, что мини-ПК будет иметь кнопку с изображением молнии и ракетой, возможно, одна из них предназначена для активации режима более высокой производительности.

Ниже в таблице можно познакомиться с устройствами на базе новых APU Strix Halo, выход которых ожидается в ближайшее время.



