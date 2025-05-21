В сети появился очередной тест смартфона Xiaomi 15s Pro на этот раз в AnTuTu, раскрывающий высокий потенциал собственного чипсета китайской компании

Xiaomi готовится к выпуску своей самой амбициозной разработки - собственной однокристальной системы на чипе Xring O1. Чипсет будет использоваться для работы двух новых устройств - Xiaomi 15S Pro и Pad 7 Ultra. В то время как недавние публикации на Geekbench уже дали представление о том, насколько хорошо чип может конкурировать со Snapdragon 8 Elite, первый ранний обзор флагманского телефона показал сравнение между ними в тесте AnTuTu.

В обзоре, проведенном китайским автором 阿文鉴机, показывается, что Xring 01 внутри Xiaomi 15S Pro может превзойти Xiaomi 15 Pro на базе чипсета Snapdragon 8 Elite в тесте AnTuTu. Первый смог набрать в общей сложности 2 535 163 балла, в то время как второй показал результат 2 515 259 баллов.

Стоит отметить, что Xiaomi 15 Pro не является флагманским смартфоном с чипсетом Snapdragon 8 Elite, набравшим наибольшее количество баллов на AnTuTu. Например, RedMagic 10S Pro +, который скоро будет официально представлен, может набрать более 3,15 миллиона баллов в этом тесте. Более того, чипсет Xring 01 не имеет существенного преимущества перед флагманским чипом от Qualcomm в этом конкретном сравнении и может быть результатом погрешности.

Но, с другой стороны, весьма приятно видеть, что собственный чипсет от Xiaomi достигает показателей, сопоставимых с Snapdragon 8 Elite. Конечно, еще предстоит выяснить, насколько хорошо Xring 01 покажет себя в сравнении с флагманом от Qualcomm по эффективности и тепловым характеристикам. В любом случае, если на рынке появится ещё один игрок, предлагающий мобильные чипсеты, это пойдет на пользу потребителям.