MSI Claw 8 очень похожа на Claw 8 AI+, но получила меньше памяти и немного измененный дизайн

Новая портативная игровая консоль MSI Claw 8 внешне немного отличается от Claw 8 AI+. Конечно, она почти идентична по компоновке, но получила немного другой хват для рук. Кроме того, есть еще некоторые отличия во внешнем виде.

Компания MSI называет новинку Claw 8 BZ2EM, что указывает на модель процессора, лежащего в основе игрового устройства — APU AMD Ryzen Z2 Extreme, который является совершенно новым чипом AMD для портативных компьютеров. По сути он является своего рода урезанной версией линейки Strix Point, предлагая 8 ядер и 16 потоков на основе архитектуры Zen 5. Четыре ядра являются полноценными на базе Zen 5, а остальные четыре представляют собой плотные ядра Zen 5c.

Встроенная графика осталась такой же, как и в Ryzen AI 9 HX 370 — Radeon 890M, которая считается одним из самых быстрых iGPU на мобильных платформах.

MSI Claw 8 имеет меньший объем VRAM по сравнению с Claw 8 AI+ (24 ГБ против 32 ГБ), кроме того, память в последней имеет скорость 8533 MT/s, а более новая Claw A8 оснащается чипами со скоростью 8000 MT/s. Остальные характеристики в основном идентичны Claw 8 AI+, включая дисплей, варианты подключения и аккумулятор. MSI представила большую часть характеристик, где можно увидеть некоторые различия между моделями, такие как вес и беспроводное подключение.

Консоль Claw 8 оснащена 8-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением 1920x1200 пикселей и VRR. Дисплей может достигать яркости до 500 кд/м2, что в точности соответствует тому, что можно наблюдать на Claw 8 AI+. Более того, система охлаждения также одинакова, обе оснащены системой Cooler Boost HyperFlow с двумя вентиляторами и двумя тепловыми трубками.

Возможности подключения включают 2 порта USB4 с пропускной способностью 40 Гбит/с, а также интерфейсы Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 для подключения к сети и сторонним устройствам. Новинка на 30 г легче MSI Claw 8 AI+, которая, к слову, также получила новую версию под названием Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition с белым корпусом.

И Claw 8 BZ2EM, и Claw 8 AI+ Polar Tempest Edition будут доступны в различных цветах, но точная дата доступности и цены пока не разглашаются.