В серию Pro WS входит три модели мощностью 1600, 2000 и 3000 Вт для систем с несколькими видеокартами.

Графическая карта RTX 5090 стоит невероятных для рядового пользователя денег, но есть такие, кто может позволить себе несколько подобных ускорителей в системе, и узким местом может быть не бюджет, а блок питания. Каждой карте требуется мощность не менее 575 Вт, а в пике потребление достигает 600 Вт. Кроме того, необходимо также учитывать потребление остальных компонентов системы, которые могут потреблять большую мощность во время интенсивных рабочих нагрузок.

Однако есть блоки питания, которые поддерживают до четырех карт RTX 5090, к ним относится одна из новинок ASUS. Новая серия PRO WS полностью соответствует стандартам PCIe 5.1 и ATX 3.1. Это означает, что она поддерживает новейшие разъемы питания и требования к отклонению мощности ATX 3.1.

ASUS выпускает три модели мощностью 3000 Вт, 2200 Вт и 1600 Вт. Интересно, что даже самый слабый блок питания включает два 16-контактных разъема питания, в то время как версии на 2200 Вт и 3000 Вт комплектуются четырьмя. Официально только модель мощностью 3000 Вт рассчитана на поддержку четырех карт RTX 5090, тогда как модель 2200 Вт также рассчитана на работу с четырьмя картами, но линейки RTX 5080.

Стоит отметить, что на самом деле эти блоки питания, особенно модель 3000 Вт, не предназначены для обычных домашних сборок. Они предназначены для использования на предприятиях или профессиональных рабочих станциях, где системы с четырьмя картами RTX 5090 должны работать непрерывно в рабочих нагрузках обработки графики или искусственного интеллекта.

Основные характеристики топового блока питания ASUS Pro WS 3000W Platinum:

• поддержка до четырех карт GeForce RTX 5090 со стабильным напряжением и улучшенной подачей питания;

• двойные шарикоподшипники вентилятора для длительного срока службы;

• экструдированные алюминиевые радиаторы для лучшего охлаждения и меньшего шума;

• соответствие стандарту ATX 3.1 с улучшенной регулировкой напряжения и тока;

• поддержка PCIe 5.1 с собственными разъемами 12V-2x6 для современных графических ускорителей;

• сертификация 80 PLUS Platinum, использующая японские конденсаторы премиум-класса;

• 10-летняя гарантия.

ASUS пока не раскрыла цены или дату выпуска этих блоков питания. Подробные характеристики всех трех моделей показаны в таблице ниже.



