База данных Geekbench раскрыла характеристики собственного чипсета Xiaomi в составе смартфона Xiaomi 15s Pro

Недавно компания Xiaomi подтвердила, что официально представит однокристальную систему Xring 01 собственной разработки в конце текущего месяца. Хотя китайский гигант пока не поделился полными характеристиками чипа, обновленная база данных тестовой платформы Geekbench с предполагаемым смартфоном Xiaomi 15s Pro раскрывает некоторые ключевые детали чипсета. Это устройство может стать первым смартфоном с новым фирменным чипом компании.

Xiaomi 15s Pro с номером модели 25042PN24C ранее был замечен на китайском сайте сертификации 3C. Теперь он появился в базе данных Geekbench, которая указывает на то, что телефон работает на чипсете Xring 01.

Согласно списку характеристик, Xring 01 является десятиядерным процессором со следующей конфигурацией ядер:

- 2 высокопроизводительных ядра с частотой 3,90 ГГц;

- 4 производительных ядра с частотой 3,40 ГГц;

- 2 ядра эффективности с частотой 1,89 ГГц;

- 2 дополнительных ядра эффективности с частотой 1,80 ГГц;

- Графический процессор Mali-G925 Immortalis.

Данные Geekbench также подтверждают, что телефон будет оснащен 16 ГБ оперативной памяти и работать под управлением ОС Android 15 из коробки. Результаты тестов грядущий новинки являются весьма впечатляющими:

- производительность одноядерного режима: 2413 баллов;

- производительность многоядерного режима: 8068 баллов.

Результаты тестов очень близки к показателям чипсета Snapdragon 8 Elite от Qualcomm в Geekbench. Поскольку Xiaomi 15s Pro является частью флагманской серии Xiaomi 15, ожидается, что не удивительно, что он будет обеспечивать производительность на уровне топового чипа Qualcomm.

Что касается перспектив, то, ожидается, что Xiaomi 16 и Xiaomi 16 Pro выйдут в Китае в сентябре 2025 года в качестве первых смартфонов с Snapdragon 8 Elite 2. Между тем, Xiaomi 16 Ultra и 16s Pro, вероятно, последуют за ними в первой половине 2026 года. Хотя в настоящее время неизвестно, будет ли Xiaomi 16 Ultra использовать чип Qualcomm или Xring 01, предполагается, что Xiaomi 16s Pro может использовать чипсет собственной разработки Xiaomi следующего поколения.