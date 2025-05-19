Новинка поддерживает как подключение через USB 4, так и через OCuLink

С повышением производительности интегрированной графики, может возникнуть вопрос о необходимости использования выделенной графики. Во многих случаях интегрированной графики вполне достаточно, особенно когда основное внимание системы уделяется не графической производительности, а предоставлению пользователям гибкости подключения внешнего оборудования для дополнительного питания. Эта концепция уже широко принята производителями игровых портативных устройств и мини-ПК.

В настоящее время многие ждут систему, которая поддерживает все три основных стандарта передачи данных: USB4, OCuLink и Thunderbolt 5. Последний был бы более перспективным решением, но из-за высокой стоимости чипов, лицензирования и ограниченного количества ноутбуков и мини-ПК с интерфейсом Thunderbolt 5 на рынке, очевидно, что распространение данного стандарта на внешних графических процессорах весьма ограничено. Вместо этого компании, производящие подобные устройства, сосредотачиваются на втором лучшем варианте - OCuLink, который является значительным улучшением по сравнению с Thunderbolt 3/4.

G-Dock является новейшим продуктом от компании GTBOX. Эта система может быть одним из лучших решений на сегодняшний день. Она не только имеет встроенный блок питания, но и поддерживает новейший стандарт OCuLink вместе с USB4. Это конструкция использует подключение plug and play, то есть пользователям нужно только установить графический ускоритель и необходимые кабели питания после покупки.

Ранее уже приходилось видеть решения с блоками питания мощностью 500 Вт, но эта система может похвастаться встроенным блоком на 800 Вт. Это означает, что нет необходимости в использовании внешнего питания. Она разработана для подачи по 150 Вт мощности через три 8-контактных разъема, предлагая в сумме до 450 Вт для графического процессора, плюс дополнительную мощность по интерфейсу PCIe. Это увеличивает поддержку графического процессора общей мощностью до 525 Вт. Кроме того, компания утверждает, что пользователям все еще будет доступно до 150 Вт, что соответствует указанным выше цифрам. Кроме того, пользователи могут использовать USB-питание для внешних систем, теоретически обеспечивая как поддержку eGPU, так и зарядку через один USB-кабель. Для OCuLink потребуются два кабеля.

В настоящее время система стоит 239,99 долларов. Такая сумма кажется вполне разумной, учитывая, что устройство включает в себя встроенный блок питания. К сожалению, обзоров на него нет, поэтому невозможно сказать, насколько хорошо этот продукт себя показывает во время работы, как с точки зрения поддержки графических карт, так и шумовых характеристик.