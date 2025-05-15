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Lenovo анонсировала мини-ПК ThinkStation PGX на базе NVIDIA GB10 Grace Blackwell
К сожалению, на данный момент никаких спецификаций грядущего ПК производитель на раскрывает

 Компания NVIDIA анонсировала свою систему DGX Spark, оснащенную новым чипом GB10 Grace Blackwell Superchip на выставке CES 2025, и эти системы постепенно становятся доступными. Это самое близкое к рынку персональных компьютеров устройство такого типа и представляет собой ПК в малом форм-факторе (SFF). Многие считают, что это только первые представители грядущих устройств, которые служат предварительными устройствами для демонстрации того, что NVIDIA может предложить на потребительском рынке с ее предстоящей серией N1(X).

 NVIDIA была не единственной компанией, анонсировавшей систему GB10. ASUS также представила свой суперкомпьютер GX10 Mini-Al, более доступную альтернативу решению NVIDIA.

 Сегодня Lenovo анонсирует свой собственный ПК ThinkStation PGX, функционирующий на том же чипе и работающий под управлением ОС NVIDIA DGX. Это вторая альтернатива DGX Spark. Система также будет оснащена 128 ГБ памяти, предлагая аналогичные возможности.

 ThinkStation PGX предоставляет разработчикам мощную и экономичную платформу для прототипирования моделей и приложений ИИ, помогая высвободить ресурсы в локальных кластерах или облачных средах, лучше подходящих для обучения и развертывания производственных моделей ИИ. Используя архитектуру программного обеспечения платформы NVIDIA AI, пользователи ThinkStation PGX могут легко переносить свои модели с настольных компьютеров в ускоренную облачную или центральную инфраструктуру обработки данных с минимальными изменениями кода или без них, упрощая процесс прототипирования, тонкой настройки и итерации.

 Lenovo не предоставила никаких подробных спецификаций своей системы, таких как тактовая частота, память, варианты хранения и прочее. Фактически, сейчас доступна только одна фотография, возможно, на следующей неделе на выставке Computex будет представлено больше изображений и раскрыты спецификации.

 Lenovo подтверждает, что ПК PGX будет выпущен в третьем квартале. Компания пока не предоставила информацию о ценах, но она должна находиться в диапазоне от 3000 до 4000 долларов, что укладывается в рамки цен систем от ASUS и NVIDIA.

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#nvidia #lenovo #blackwell #nvidia gb10 #thinkstation #thinkstation pgx
Источник: videocardz.com
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