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MediaTek представила Dimensity 9400: 4 нм, частота до 3,4 ГГц и графика Immortalis-G720 MC12
MediaTek официально представила чипсет Dimensity 9400e с дизайном All Big Core, новым преобразователем частоты кадров и радиусом действия Bluetooth до 5 км

 Производитель процессоров для мобильных устройств, компания MediaTek выпустила новый флагманский чипсет Dimensity 9400e, на котором будут работать такие смартфоны, как OnePlus Ace 5 Racing Edition и Realme GT 7, дебют которых запланирован в текущем месяце. Как усовершенствованная версия Dimensity 9300+, новинка может похвастаться улучшенными возможностями подключения по Wi-Fi, Bluetooth 6.0, а также работе ИИ, ориентированных на геймеров и продвинутых пользователей.

 Анонсированный сегодня чипсет MediaTek Dimensity 9400e станет очередным представителем флагманской серии Dimensity, располагаясь ниже моделей 9400 и 9400+, но предлагая практически идентичную мощность с небольшими изменениями. Созданный на основе 4-нм техпроцесса третьего поколения TSMC, чипсет сохраняет конфигурацию процессора All Big Core, то есть включает одно ядро Cortex-X4 на частоте 3,4 ГГц, три ядра Cortex-X4 на частоте 2,85 ГГц и четыре ядра Cortex-A720, работающие на 2,0 ГГц, в паре с 8 МБ кэша L3 и 10 МБ SLC. 12-ядерный графический процессор Immortalis-G720 MC12 поддерживает аппаратную трассировку лучей, что позволяет получить высокое качество графики в современных мобильных играх.

 Хотя поддержка памяти снизилась с 9600 МГц у 9300+ до 8533 МГц LPDDR5X, Dimensity 9400e предлагает отличные характеристики в плане подключения, предлагая поддержку Wi-Fi на скорости 7,3 Гбит/с (вместо 6,5 Гбит/с) и Bluetooth 6.0 с радиусом действия 5 км в пределах прямой видимости. Он также поддерживает поддержку накопителей UFS 4.0 и NeuroPilot SDK, позволяя использовать искусственный интеллект на устройстве для больших языковых и визуальных моделей, таких как DeepSeek-R1-Distill.

 Игры получат особенную выгоду с технологией MediaTek HyperEngine с адаптивной игровой технологией, а также новым преобразователем частоты кадров, сокращающим энергопотребление на 40%. Набрав более 2,45 миллиона баллов на AnTuTu, Dimensity 9400e станет сердцем Realme GT 7 и OnePlus Ace 5 Racing Edition, которые позволят играть со скоростью 120 кадров в секунду в некоторых проектах.

 Может возникнуть вопрос, смогут ли возможности ИИ и игровые функции Dimensity 9400e создать конкуренцию флагманам и суббфлагманам серии Snapdragon от Qualcomm.

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#mediatek #snapdragon #dimensity 9400 #мобильные процессоры #dimensity 9400+ #realme gt 7 #dimensity 9400e
Источник: gizmochina.com
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