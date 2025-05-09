Следующими процессорами компании станут чипы серии AmpereOne MX, содержащими до 256 ядер

Ampere Computing расширила свой ассортимент серверных процессоров на базе архитектуре Arm, выпустив линейку AmpereOne M. Впервые анонсированная в прошлом году, эта новая линейка включает шесть моделей, причем флагманский чип оснащен 192 ядрами, которые поддерживают 12-канальную память DDR5.

Семейство AmpereOne M использует 7228-контактный разъем FCLGA и содержит от 96 до 192 специализированных однопоточных ядер Armv8.6+, работающих на частоте до 3,6 ГГц. Процессоры имеют до 64 МБ кэша системного уровня и 2 МБ кэша L2. Эти процессоры, разработанные для облачных центров обработки данных и рабочих нагрузок ИИ, поддерживают один защищенный ECC DIMM на канал и могут работать с 3 ТБ памяти DDR5-5600.

Флагман линейки - AmpereOne A192-32M может похвастаться 192 ядрами, работающими на частоте 3,2 ГГц с TDP 346 Вт. Остальная часть линейки включает:

AmpereOne A192-26M: 192 ядра на частоте 2,6 ГГц;

AmpereOne A160-28M: 160 ядер на частоте 2,7 ГГц;

AmpereOne A144-33M: 144 ядра на частоте 3,3 ГГц;

AmpereOne A144-26M: 144 ядра на частоте 2,5 ГГц;

AmpereOne A96-36M: 96 ядер на частоте 3,6 ГГц.

Процессоры AmpereOne M поддерживают до 96 линий PCIe Gen 5. Они оснащены 24 контроллерами, что обеспечивает подключение ускорителей, сетевых карт, устройств хранения NVMe и других компонентов.

Линейка AmpereOne M создана на основе технологического процесса N5 компании TSMC и является обновлением существующих чипов AmpereOne, предлагая поддержку до 8 ТБ 8-канальной памяти DDR5 и 128 линий PCIe Gen 5. Другие характеристики похожи на предшественников, включая количество ядер от 96 до 192, 2 МБ кэша L2 на ядро, 64 МБ кэша системного уровня и TDP от 200 до 400 Вт.

Компания Ampere отмечает, что ее новые процессоры включают в себя несколько расширенных функций управления питанием для повышения эффективности при сохранении высокой производительности, необходимой для вычислений. К таким функциям относятся расширенная конфигурация и интерфейс питания v6.4, адаптивное масштабирование напряжения, динамическое масштабирование частоты напряжения, а также точный тепловой мониторинг.

Ampere также планирует выпустить следующую линейку AmpereOne MX с 256 ядрами и 12 каналами памяти DDR5. Анонсированные в мае 2024 года процессоры следующего поколения будут использовать техпроцесс N3 от TSMC для повышения производительности и энергоэффективности. Пока неясно, будут ли они включать новую микроархитектуру, но Ampere утверждает, что процессоры обеспечат на 40 процентов большую производительность, чем любая конкурирующая альтернатива.