Покупатели процессоров Core Ultra и Core 14-го поколения получат в комплекте игры: Dying Light: The Beast с XeSS 2 и Civilization VII

Intel будет комплектовать некоторыми программами и играми новые процессоры Core Ultra. Важно отметить то, что участвуют в акции как мобильные, так и настольные процессоры, а также некоторые модели линейки "T", что можно встретить относительно редко.

Главными участниками нового комплекта являются две великолепные игры: Dying Light: The Beast и Sid Meier's Civilization VII. Первая считается продолжением франшизы Dying Light и должна выйти летом текущего года. Ни Intel, ни студия Techland, стоящая за игрой, пока не объявили официальную дату запуска игры. Однако хорошей новостью является то, что у пользователей есть достаточно времени, чтобы активировать код в ожидании выхода игры. Что касается Civilization VII, то она доступна уже два месяца и не нуждается в особом представлении.

Кроме того, комплект состоит из VEGAS Pro, XSplit и Canvid, общей стоимостью 160 долларов. Стоит обратить внимание, что Dying Light: The Beast пока не имеет конкретной цены.

Продукты, входящие в Intel Spring Bundle:

• Премиальное программное обеспечение:

- Dying Light: The Beast (стоимость полной загрузки: 0,00 долл. США);

- Sid Meier's Civilization VII (стоимость полной загрузки: 69,99 долл. США).

• Программное обеспечение:

- Canvid (стоимость подписки: 30,00 долларов США);

- VEGAS Pro 365 (стоимость подписки: 0,00 долларов США);

- XSplit Premium Suite (стоимость подписки: 60,00 долларов США).

• Общая стоимость: 159,99 долларов США

К участию в акции допускаются процессоры, приобретенные в период с 29 апреля по 31 июля. У пользователей будет время до 15 августа, чтобы скачать и получить указанные продукты, и до 15 сентября, чтобы активировать предоставленные коды.

Список процессоров включает чипы серий Core Ultra 100, Ultra 200 и Core 14-го поколения. В их число входят такие линейки, как "K", "T", "H" и даже HX, поэтому, как было сказано, в акции могут принять участие покупатели настольных процессоров и ноутбуков с указанными выше чипами.