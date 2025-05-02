Еще более плотная компоновка, чем у RTX 5090 Founders Edition

Графическая карта RTX PRO 6000 не имеет эталонной версии Founders Edition, однако, именно такой дизайн лучше всего может описать дизайн ускорителя, так как он соответствует стилю пользовательской серии RTX 50. Системы охлаждения не совсем похожи и между ними есть незначительные изменения, которые, вероятно, не позволяют им быть взаимозаменяемы.

Стоит отметить, что в начале недели в сети появился дизайн печатной платы RTX PRO 6000 благодаря утечке с сайта Chiphell. Карты уже были представлены ранее, но компания NVIDIA не сняла запрет на обзоры и не сообщила точную дату запуска профессиональной серии графических ускорителей.

Официально существует три модели в новой линейке RTX PRO, каждая из которых отличается дизайном кожуха системы охлаждения и настройками уровня TDP. На данный момент основное внимание уделяется модели с дизайном Double Flow Through (как показано выше), которая является версией высшего уровня, предназначенной для рабочих станций и имеет официальное название «Workstation Edition».

Как и игровая RTX 5090 Founders Edition, данная модель имеет компактную печатную плату, разделенную на три части. На фотографиях, опубликованных на портале Chiphell, видны только два компонента: основная плата для графического процессора и чипов памяти, а также плата с интерфейсом PCle. Очевидно, что на фото отсутствует плата с разъемами для вывода изображения на дисплей.

На плате отсутствуют абсолютно все компоненты, что позволяет наилучшим образом рассмотреть, насколько плотной является её компоновка. Чипы памяти GDDR7 теперь расположены с обеих сторон печатной платы. Компоновка очень похожа на RTX 5090, а ленточные кабели для плат PCIe и дисплея расположены в тех же местах.

Для сравнения, ниже показана печатная плата RTX 5090 Founders Edition. Стоит обратить внимание, что ориентация отличается, но можно без проблем определить верхнюю часть, а также разъем питания.

Что касается версии PRO RTX 6000 Server Edition, то она имеет гораздо более широкую конструкцию печатной платы:

Главный вывод из очередной утечки заключается в том, что компания NVIDIA уже разработала двухстороннюю конструкцию для чипов памяти GDDR7 для карт Founders Edition. Таким образом, не должно быть никаких технических препятствий, мешающих производителю выпустить модель RTX 5090 SUPER с объемом памяти 64 ГБ, в то время как использование модулей GDDR7 объемом по 3 ГБ, по-видимому, пока остается эксклюзивной для профессиональных моделей серии RTX PRO.