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Выход консолей PlayStation и Xbox следующего поколения запланирован на 2027 год

Одним из свидетельств этого может служить информация об отмене выхода игры Blade Runner
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В сети ранее появлялись сообщения о том, что компании Sony и AMD совместно работают над новым чипом для консоли PlayStation 6 и что её дизайн уже утвержден. В свою очередь, Microsoft также работает над своим следующим поколением консоли Xbox. Теперь, похоже, что обе консоли следующего поколения выйдут в 2027 году. Хотя ни одна из компаний ничего официально не раскрыла, отмененная и ранее неанонсированная игра игровой студии, похоже, пролила свет на конкретные детали.

Сообщалось, что Supermassive Games работает над игрой Blade Runner под названием Blade Runner: Time to Live, которая представляет собой новый приключенческий боевик с насыщенным сюжетом. Согласно сообщению Insider Gaming на прошлой неделе, предварительная разработка игры началась в сентябре прошлого года, и она должна была закончиться в марте этого года, а релиз запланирован на сентябрь 2027 года. Однако, к сожалению, игра была отменена, но интересно то, на каких платформах она должна была выйти.

В сообщении говорится, что игра Blade Runner должна выйти на PlayStation 5, Xbox Series X|S, персональных компьютерах и системах Xbox и PlayStation «Gen 10». Это говорит о том, что консоли следующего поколения Xbox и PlayStation 6 запланированы к выпуску в 2027 году, скорее всего, в ноябре. Учитывая, как Sony и Microsoft движутся к разработке своих следующих консолей, срок выпуска в 2027 году кажется весьма правдоподобным.

Учитывая, что PS4 и Xbox One были выпущены в 2013 году, а затем, семь лет спустя, в 2020 году, появились консоли PS5 и Xbox Series, то семилетний цикл завершится именно в 2027 году, ознаменовав приход следующего поколения игровых устройств. Кроме того, сообщается, что и Sony, и Microsoft также выпустят портативные версии консолей наряду с полноценными игровыми устройствами.

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Теги

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