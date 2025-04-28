По данным AMD новинка на 6% быстрее, чем RX 7900 GRE

AMD сегодня официально анонсировала видеокарту Radeon RX 9070 GRE. Новая модель теперь указана на веб-сайте AMD, однако, только в Китае. Это означает, что эта модель видеокарты не планируется к выпуску на мировом рынке по крайней мере в ближайшее время.

Видеокарта оснащена 48 вычислительными блоками на архитектуре RDNA4, что означает наличие 3072 потоковых процессора, что меньше, чем у RX 9070 (56 блоков и 3584 потоковых процессоров) и Radeon RX 9070 XT (64 блока и 4096 потоковых процессоров). Базовая тактовая частота графического процессора составляет 2,22 ГГц, а тактовая частота в разгоне достигает 2,79 ГГц.

По подсистеме памяти Radeon RX 9070 GRE также слабее: только 12 Гбайт GDDR6 сообщающейся с GPU через 192-битную шину. Более того, сама память медленней: 18 Гбит/с на контакт, что даёт пропускную способность в 432 Гбайт/с. Для сравнения, у старших карт 16 Гбайт памяти с пропускной способностью 640 Гбайт/с.

AMD официально заявляет, что модель RX 9070 GRE на 6% быстрее, чем Radeon RX 7900 GRE в режиме 1440p и настройках Ultra в играх.

Эталонные видеокарты Radeon RX 9070 GRE имеют общую мощность (TBP) 220 Вт, что идентично представленной ранее Radeon RX 9070, и оснащаются двумя 8-контактными разъемами питания. Для карты требуется блок питания мощностью не менее 650 Вт.

Что касается цен, то карта стала доступна для предварительного заказа по цене 4199 юаней, что примерно на 7% дешевле, чем оригинальная RX 9070 по стартовой цене 4499 юаней. Таким образом, слухи о замене RX 9070 на RX 9070 GRE вполне могут быть правдой, по крайней мере, если говорить о китайском рынке. Предварительные заказы будут приниматься до 8 мая, что, по-видимому, совпадает с датой релиза новинки.