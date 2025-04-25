В сети появились изображения видеокарт RX 9070 GRE и их коробок от бренда PowerColor.

Вчера в сети появилась информация, что выход видеокарты Radeon RX 9070 GRE может быть перенесен на четвертый квартал текущего года, однако, как сообщает известный ресурс Videocardz.com, его источники пока не располагают такими данными. Возможно, имеет место некоторое недопонимание, или, возможно, AMD специально распространяет искаженную информацию, чтобы ввести в заблуждение инсайдеров. На данный момент точно сказать нельзя. Несмотря на это в сети уже есть официальные фотографии RX 9070 GRE, которые указывают на то, что карты готовы, а их характеристики раскрыты.

Компания PowerColor готовит три карты RX 9070 GRE, и, как можно заметить, на упаковке есть как глобальные, так и китайские надписи. Хотя это и не окончательное подтверждение, но убедительно свидетельствует о том, что Radeon RX 9070 GRE в настоящее время предназначена только для китайского рынка. Возможно, AMD пересмотрит свои планы и выпустит эти модели по всему миру чуть позднее, но пока нет никакой информации об этом.

Videocardz.com подтверждает, что RX 9070 GRE Red Devil будет использовать тот же кулер, что и серия RX 9070 (XT). Единственное изменение заключается в том, что все модели GRE включают два 8-контактных разъема питания и требуют блок питания мощностью 650 Вт или выше.

Видеокарта RX 9070 GRE будет поставляться с графическим кристаллом Navi 48, оснащенным 3072 потоковыми процессорами. Как уже сообщалось, эта модель будет включать также 12 ГБ памяти стандарта GDDR6 на 192-битном интерфейсе памяти. Кроме того, память будет работать на скорости до 18 Гбит/с. Пока точно не известна тактовая частота процессора, но похоже, что RX 9070 GRE будет работать в режиме ускорения на частоте 2,79 ГГц из коробки, являющейся эталонным значением AMD.