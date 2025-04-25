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32-ядерные процессоры Intel Grizzly Lake для автомобилей выйдут в 2027 году
В основе будут лежать 2-нм Nova Lake

Intel поделилась своими планами на следующее поколение чипов для автомобильной промышленности. Компания, более известная своими продуктами для ПК и центров обработки данных, работает над усилением своего присутствия в автомобильной промышленности, где высокопроизводительные процессоры, часто оснащенные независимой графикой, а теперь и нейронными сопроцессорами, становятся все более конкурентоспособными.

В основе ныне выпускаемых «автомобильных» процессоров Intel Malibu Lake лежат ядра Raptor Lake и компания готовит им приемников под именем Grizzly Lake, используя при этом всё тот же подход — доработку «настольной» архитектуры. В данном случае — возможно, будут использованы «настольные» Nova Lake-S.

Grizzly Lake, судя по опубликованной дорожной карте, дебютируют во второй половине 2026 года Процессоры под кодовым названием Monument Peak будут включать до 32 ядер, а также интегрированную графику на базе ядер Xe.

Портал 3elife, который получил слайды, предполагает, что этот продукт получен из линейки настольных процессоров Nova Lake-S, включающий 16 производительных, 32 эффективных и 4 маломощных ядра. Ожидается, что автомобильные процессоры полностью будут лишены P-ядер.

Хронология автомобильных решений Intel:

• 202x Apollo Lake (Atom-N);

• 2020 AshCreekFalls (SkyLake-SP-Auto);

• 2025 MalibouLake (RaptorLake-P-Auto);

• 2026 Frisco Lake (PantherLake-P-Auto);

• 2027 GrizzlyLake (MonumentPeak) с [NovaLake только E-ядра].

По утекшим слайдам видно, что в то время как выход Malibu Lake намечен на 2025 год, Intel готовится представить еще одну платформу в 2026 году - Frisco Lake, которая будет основана на Panther Lake, а значит может получить интегрированную графику на базе ядер Xe3.

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#intel #процессоры #процессоры intel #raptor lake #nova lake #grizzly lake #автомобильные процессоры #процессоры для автомобилей
Источник: videocardz.com
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