Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Huawei выпустила электромобиль Luxeed R7 EREV с запасом хода 1673 км и ценой от 41 000 долларов
Автомобиль представляет собой внедорожный гибрид с 1.5 литровым двигателем и объемом багажника до 2130 литров

 Huawei и Chery создали очередной продукт в рамках своего совместного предприятия Luxeed. Две компании, работающие в рамках программы Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA), запустили в Китае гибридный автомобиль Luxeed R7 Extended Range Electric Vehicle (EREV).

 Новинка доступна в двух комплектациях: Max и Ultra. Стоимость данных автомобилей оценивается в 299 800 юаней (примерно 41 250 долларов США) и 319 800 юаней (около 43 700 долларов США) соответственно.

 Модель R7 представляет собой пятиметровый внедорожник с низким коэффициентом лобового сопротивления 0,247. Автомобиль имеет элегантный и современный дизайн со скрытыми дверными ручками, панорамной крышей и светодиодными полосами спереди и сзади, и доступен в восьми различных цветах, включая новый Tourmaline Blue. Luxeed R7 имеет багажник объемом до 2130 л для хранения вещей при сложенных сиденьях.

 В салоне установлены сиденья с регулировкой в 18 направлениях, подставка для ног, подогрев, вентиляция и даже присутствует массаж. Все эти функции для комфорта вполне ожидаемы, когда речь идет об автомобиле ценой более 40 тысяч долларов. Для развлечения пассажиров и водителя предусмотрена аудиосистема Huawei с 17 динамиками и мощностью 1000 Вт.

 В обеих комплектациях автомобиля используется 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с увеличенным запасом хода в паре с аккумулятором LFP емкостью 53,4 кВт·ч от компании CATL. Он работает на платформе Huawei Jujing 400V, которая может заряжаться с 20% до 80% всего за 15 минут.

 А с полностью заряженным аккумулятором и полным топливным баком модель Max с задним приводом позволяет проехать 1673 км. Это на семь процентов больше, чем у предыдущей модели, и более чем достаточно, чтобы успешно конкурировать с такими моделями, как Tesla Model Y или NIO ES8.

 Внедорожник может разогнаться от 0 до 100 км/ч за 7,4 секунды. Конечно, это самый быстрый показатель, но если вам нужно больше мощности, то для таких предусмотрена версия Ultra с полным приводом с двумя двигателями для совокупной мощности 510 лошадиных сил. Эта версия разгоняется до 100 км/ч за 4,9 секунды, но немного уступает в запасе хода (1551 км).

 Luxeed R7 получил новейшую систему Qiankun ADS 3.0 с 192-линейным датчиком LiDAR, 3 миллиметровыми радарами, 12 ультразвуковыми датчиками и 11 камерами.

 Автомобиль поддерживает городскую и шоссейную навигацию NOA и может парковаться самостоятельно. Приборная панель включает 15,6-дюймовый центральный сенсорный экран и 12,3-дюймовый цифровой кластер датчиков и работает на базе HarmonyOS 4.

 Luxeed R7 установлен на интеллектуальном шасси Huawei Turing со стандартной двухрычажной передней и многорычажной задней подвеской. Сообщается, что тормозной путь со скорости 100 км/ч до 0 составляет всего 35,6 метра, а система iVSE от Huawei подстраивается под различные дорожные условия.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#автомобили #huawei #электромобили #гибридные автомобили #luxeed #автомобили из китая #гибридные внедорожники #luxeed r7
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Драйвер Nvidia GeForce 576.02 ощутимо повышает производительность видеокарт Blackwell
24
Российские ученые из ЮУрГУ создали лазерную наплавку для улучшения характеристик ДВС
+
Спутниковые снимки подтвердили прибытие истребителей Су-35 в Алжир
+
Пользователи сообщают о появлении новых проблем после установки драйвера Nvidia Game Ready 576.02
7
Анонсирован планшет Moto Pad 60 Pro с 12.7-дюймовым экраном, Dimensity 8300 и батареей на 10 200 мАч
+
Lian Li представила корпус Lancool 207 Digital со встроенным 6-дюймовым дисплеем на передней панели
1
SSD могут терять данные при длительном отключении от питания
12
Опубликованы первые рендеры Moto G86
+
Minix представила новые мини-ПК оснащенные процессорами Intel Core Ultra и памяти DDR5 до 32 ГБ
1
Samsung анонсировала телевизор с RGB-подсветкой, который выйдет в этом году
+
Драйвер GeForce Game Ready 576.02 повышает производительность видеокарт RTX 50 и RTX 40 до 7,5%
2
В PCWorld перечислили 5 распространенных ошибок при покупке и использовании USB-кабелей
+
SpaceX представит роутер Starlink Gen 4 для нового комплекта Mini с поддержкой скорости до 2 Гбит/с
+
Windows 11 24H2 работает стабильнее с драйвером NVIDIA 576.02
1
В базе данных NBD заметили упоминание новых процессоров AMD Ryzen Threadripper 9000WX
+
Ученые обнаружили материал, который сжимается при нагревании и расширяется под давлением
+
Haval Xiaolong Max PHEV второго поколения получил 16 000 заказов за первые сутки после запуска
+
Флагман ZTE Nubia Z70S Ultra получит новую главную камеру
+
Путин подписал указ об изменениях в правилах ношения военной формы для армии и спецслужб
+
Китайские ученые запустили первый в мире ториевый реактор в пустыне Гоби
1

Популярные статьи

Monster Energy Supercross 25 The Official Video Game - краткий обзор игры
+
Демократы требуют в Конгрессе провести расследование в отношении отдела DOGE из-за утечки информации
5
Платный онлайн на PlayStation 5 — альтернатива читерам или грабёж по подписке
5

Сейчас обсуждают

Gonshik
22:19
Intel. Intel never changes.
Intel Core Ultra 400 (Nova Lake) получает новый сокет LGA-1954
ebatoryi
22:16
время сейчас работает против хохлов просто
Путин объявил о пасхальном перемирии с 19 по 21 апреля
Апшеронский скакел
22:14
Жраный скорее всего под кустом каким валяется, у нас тут жара уже по полной
«АвтоВАЗ» начал серийное производство Lada Iskra
RXO
21:56
Крутой новый драйвер 😂
Новый графический драйвер Geforce 576.02 имеет серьезные ошибки считывания температуры GPU
Антон АРИЕЦ
21:49
Дебильные китаёзы плакали но продолжали жрать кактус (ифон)
Продажи iPhone в Китае упали на 9% из-за высокой цены и отсутствия субсидий
ebatoryi
21:49
после зачистки Соледара,хохлы уже без соли ели.
Путин объявил о пасхальном перемирии с 19 по 21 апреля
mo3ulla
21:43
учитывая насколько сильно провалилось нынешнее поколение .. естественно им пришлось что то с этим делать .. и это прекрасно . может быть наконец то принято во внимание то что с X3d процами нада что т...
Intel Core Ultra 400 (Nova Lake) получает новый сокет LGA-1954
Маэстро
21:41
ждём возрождение Шеши с моим ником, походу Шешан мой преданный фанат ))))
«АвтоВАЗ» начал серийное производство Lada Iskra
valderm
21:38
достал со своей писаньем ни о чем
Платный онлайн на PlayStation 5 — альтернатива читерам или грабёж по подписке
REY_B_
21:30
Забавно... Раскрутил ChatGPT признать, что в БлэкРок есть все ключевые признаки финансовой пирамиды, которые были и у МММ. Но он упорно твердит, что БлэкРок не финансовая пирамида. С пруфом, якобы "он...
OpenAI тратит миллионы на обработку вежливых фраз в ChatGPT
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем