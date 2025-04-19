Автомобиль представляет собой внедорожный гибрид с 1.5 литровым двигателем и объемом багажника до 2130 литров

Huawei и Chery создали очередной продукт в рамках своего совместного предприятия Luxeed. Две компании, работающие в рамках программы Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA), запустили в Китае гибридный автомобиль Luxeed R7 Extended Range Electric Vehicle (EREV).

Новинка доступна в двух комплектациях: Max и Ultra. Стоимость данных автомобилей оценивается в 299 800 юаней (примерно 41 250 долларов США) и 319 800 юаней (около 43 700 долларов США) соответственно.

Модель R7 представляет собой пятиметровый внедорожник с низким коэффициентом лобового сопротивления 0,247. Автомобиль имеет элегантный и современный дизайн со скрытыми дверными ручками, панорамной крышей и светодиодными полосами спереди и сзади, и доступен в восьми различных цветах, включая новый Tourmaline Blue. Luxeed R7 имеет багажник объемом до 2130 л для хранения вещей при сложенных сиденьях.

В салоне установлены сиденья с регулировкой в 18 направлениях, подставка для ног, подогрев, вентиляция и даже присутствует массаж. Все эти функции для комфорта вполне ожидаемы, когда речь идет об автомобиле ценой более 40 тысяч долларов. Для развлечения пассажиров и водителя предусмотрена аудиосистема Huawei с 17 динамиками и мощностью 1000 Вт.

В обеих комплектациях автомобиля используется 1,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с увеличенным запасом хода в паре с аккумулятором LFP емкостью 53,4 кВт·ч от компании CATL. Он работает на платформе Huawei Jujing 400V, которая может заряжаться с 20% до 80% всего за 15 минут.

А с полностью заряженным аккумулятором и полным топливным баком модель Max с задним приводом позволяет проехать 1673 км. Это на семь процентов больше, чем у предыдущей модели, и более чем достаточно, чтобы успешно конкурировать с такими моделями, как Tesla Model Y или NIO ES8.

Внедорожник может разогнаться от 0 до 100 км/ч за 7,4 секунды. Конечно, это самый быстрый показатель, но если вам нужно больше мощности, то для таких предусмотрена версия Ultra с полным приводом с двумя двигателями для совокупной мощности 510 лошадиных сил. Эта версия разгоняется до 100 км/ч за 4,9 секунды, но немного уступает в запасе хода (1551 км).

Luxeed R7 получил новейшую систему Qiankun ADS 3.0 с 192-линейным датчиком LiDAR, 3 миллиметровыми радарами, 12 ультразвуковыми датчиками и 11 камерами.

Автомобиль поддерживает городскую и шоссейную навигацию NOA и может парковаться самостоятельно. Приборная панель включает 15,6-дюймовый центральный сенсорный экран и 12,3-дюймовый цифровой кластер датчиков и работает на базе HarmonyOS 4.

Luxeed R7 установлен на интеллектуальном шасси Huawei Turing со стандартной двухрычажной передней и многорычажной задней подвеской. Сообщается, что тормозной путь со скорости 100 км/ч до 0 составляет всего 35,6 метра, а система iVSE от Huawei подстраивается под различные дорожные условия.