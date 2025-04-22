Предполагается, что компания Qualcomm представит следующий флагманский чипсет Snapdragon 8 Elite 2 в октябре этого года. Вполне ожидаемо, что несколько брендов, включая Realme, представят свои флагманские телефоны, оснащенные новым чипом. В ноябре 2024 года компания анонсировала Realme GT 7, оснащенный чипом Snapdragon 8 Elite. Вероятно, Realme GT 8 Pro может дебютировать примерно в то же время в Китае. Новое сообщение на Weibo от известного инсайдера Digital Chat Station раскрывает основные характеристики будущего Realme GT 8 Pro.

По словам инсайдера, инженерный прототип смартфона Realme на базе Snapdragon 8 Elite 2, который, по-видимому, является моделью Realme GT 8 Pro, оснащен плоским OLED-экраном, поддерживающим разрешение 2K. Как и его предшественник, следующий флагман компании по-прежнему будет оснащен ультразвуковым сканером отпечатков пальцев в экране.

Задняя камера Realme GT 8 Pro будет включать 200-мегапиксельный перископический телеобъектив. Инсайдер также упомянул, что смартфон будет иметь металлическую среднюю рамку и поддерживать зарядку мощностью 100 Вт. Что касается аккумуляторной батареи, то инсайдер сообщил, о емкости батареи не менее 7000 мАч.