Кроме высокой автономности, новинка сможет похвастаться мощной начинкой благодаря чипсету Dimensity 8400 или Snapdragon 7 Gen 4.

Бренд OnePlus собирается обновить свою линейку Nord среднего класса предстоящей моделью Nord CE 5 под кодовым названием Honda. Ожидается, что телефон будет оснащен массивной батареей емкостью 7100 мАч. После появления некоторых сведений о следующих устройствах OnePlus, последняя утечка показывает значительный скачок по сравнению с аккумулятором емкостью 5500 мАч в текущем Nord CE 4, позиционируя грядущий телефон в качестве чемпиона по емкости аккумулятора в своем классе.

OnePlus Nord CE 5 будет способен обеспечить исключительную автономность, ключевое обновление для пользователей, ищущих долговечную батарею. Такой скачок по сравнению со стандартной на сегодняшний день емкостью Nord CE 4 в 5500 мАч может установить новый стандарт, особенно в сочетании с эффективной технологией зарядки.

Хотя полные характеристики смартфона пока остаются неизвестными, ожидается, что телефон будет работать на однокристальной системе Snapdragon 7 Gen 4 или MediaTek Dimensity 8400, что станет очередным шагом вперед, чем Snapdragon 7 Gen 3 в Nord CE 4. Это говорит о том, что компания OnePlus стремится сделать новый телефон выдающимся как с точки зрения производительности, так и времени автономной работы, хотя емкость аккумулятора всё-таки еще официально не подтверждена.

Встроенный накопитель, скорее всего, сохранит стандарт UFS 3.1, как в предшественнике, что позволит получить быстрый доступ к данным. Другие характеристики, такие как размер дисплея или настройки камеры, пока также остаются загадкой. Учитывая историю устройств серии Nord CE, можно ожидать, что следующая модель выйдет на рынок уже в следующем месяце.

Немаловажным фактором будет установленная на устройство OnePlus цена. Линейка Nord CE отличается своей доступностью, а аккумулятор емкостью 7100 мАч может оправдать небольшое повышение стоимости относительно стартовой цены Nord CE 4 в 299 долларов. Если все будет сделано правильно, то грядущий смартфон вполне может превзойти конкурентов, например, таких как серия Redmi Note.