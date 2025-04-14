Модели с заводским разгоном смогут работать на частоте до 3,3 ГГц

Последние дни были переполнены различными новостями о видеокарте GeForce RTX 5060 Ti, новейшем графическом ускорителе компании NVIDIA для среднего сегмента. Но, как уже неоднократно упоминалось, AMD также не сидит на месте и не собирается позволять NVIDIA сосредоточить все внимание на себе, поскольку компания готовит очень похожий графический ускоритель к выпуску в ближайшее время.

Как и GeForce RTX 5060 Ti, будущая Radeon RX 9060 XT будет иметь две конфигурации памяти: 8 ГБ и 16 ГБ. Разница с видеокартами серии GeForce заключается в том, что компания AMD по-прежнему будет полагаться на память стандарта GDDR6 со скоростью работы 20 Гбит/с.

Согласно последней информации, полученной от партнеров AMD, Radeon RX 9060 XT получит в свое распоряжение 2048 потоковых процессоров. Стоит отметить, что в этом нет ничего удивительного, поскольку карта должна использовать графический процессор Navi 44, который имеет вдвое меньше ядер, чем GPU Navi 48.

Кроме того, есть обновление информации по тактовой частоте, и оно выглядит очень интересным. Стоит напомнить о том, что RX 7600 XT, предшественник RX 9060 XT, оснащенный графическим процессором Navi 33 XT, имел игровую тактовую частоту 2470 МГц и тактовую частоту в режиме ускорения 2755 МГц. Новая модель на архитектуре RDNA4 будет иметь гораздо более высокие тактовые частоты. Согласно имеющейся информации, RX 9060 XT будет поставляться с игровой тактовой частотой 2620 МГц и тактовой частотой в режиме ускорения 3230 МГц. Но это еще не все, портал Videocardz.com сообщает, что некоторые разогнанные варианты будут иметь тактовую частоту до 3,3 ГГц.

Для RX 9060 XT потребуется блок питания мощностью не менее 500 Вт, а для некоторых моделей потребуется 550 Вт или даже выше. На данный момент не было никакой информации о RX 9060 XT с 16-контактным разъемом питания, так как большинство спецификаций, которые появлялись на просторах Интернета, относятся к вариантам с 8-контактным разъемом. Стоит также добавить, что Radeon RX 9060 XT будет иметь три разъема для вывода изображения на дисплей, а не четыре, как у серии RX 9070. Вероятно, это связано с ограничениями на уровне самого графического процессора Navi 44.

Дата выпуска новинки пока не определена, но партнеры AMD ожидают формальную презентацию видеокарты на мероприятии Computex, которое состоится всего через 5 недель. Однако, возможно, AMD решится на отдельное официальное представление раньше указанного выше срока.