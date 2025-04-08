Доступность кода всем желающим открывает широкие возможности для экспериментов с большим количеством ранее неподдерживаемых GPU

Технология PhysX, которой уже почти 20 лет, является промежуточным программным обеспечением, используемое для добавления сложных физических взаимодействий в 3D-графику в играх и других приложениях. Первоначально PhysX была разработана швейцарской компанией NovodeX и позже приобретена Nvidia. Эта технология в первую очередь предназначена для работы на графических процессорах GeForce посредством собственного программного API CUDA от Nvidia.

Производитель графических процессоров недавно объявил, что ее движок PhysX полностью перейдет на открытый исходный код. Разработчики выпустили исходный код с лицензией BSD-3, дающей возможность энтузиастам экспериментировать с ним.

Стоит отметить, что часть пакета PhysX SDK была открыта ещё в 2018 году, но компания Nvidia скрывала до сего дня исходный код для ядра моделирования GPU. Последнее обновление репозитория PhysX на GitHub также включает полный исходный код ядра, что дает всем заинтересованным шанс превратить технологию PhysX в действительно универсальный игровой SDK.

По заявлению NVIDIA PhysX в настоящее время включает более 500 ядер CUDA, поддерживающих расширенные графические возможности, включая динамику твердого тела, моделирование жидкости и деформируемых объектов. Версия с открытым исходным кодом также включает полную реализацию шейдера Flow, более специализированного комплекта разработки, ориентированного исключительно на моделирование жидкости в реальном времени.

Nvidia отметила, что PhysX является одним из самых передовых методов использования моделирования в реальном времени API CUDA и программирования графических процессоров. С новой версией с открытым исходным кодом разработчики теперь могут создавать собственные проекты. Однако PhysX так и не стал настоящим стандартом для моделирования физики в играх для ПК из-за его зависимости от CUDA, что ограничивало совместимость лишь графическими процессорами производства Nvidia. Большинство разрабатываемых сейчас игр отдают предпочтение альтернативным технологиям, которые работают на более широком спектре оборудования.

Сейчас PhysX поддерживается примерно в 1000 играх, большинство из которых требуют наличия в системе графических процессоров Nvidia для визуализации расширенных физических эффектов.

Еще больше усложняет ситуацию тот факт, что Nvidia прекратила официальную поддержку 32-битной версии PhysX на своих новых графических процессорах поколения Blackwell, после чего многие старые игры работали значительно хуже ускорителях GeForce RTX 50 по сравнению с предыдущими поколениями.

С раскрытием полного исходного кода у сообщества появилась возможность самостоятельно создать поддержку 32-битной PhysX на картах Blackwell и других GPU.