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goldas
Выход Nvidia RTX 5060 Ti запланирован на 16 апреля
Готовые настольные ПК с данной картой будут стоить от 1149 долларов.

 Спустя месяц после запуска видеокарт RTX 5070 и RTX 5070 Ti, компания Nvidia хранит молчание относительно своего предстоящего запуска следующего поколения бюджетных видеокарт. Большая часть технических характеристик просочилась в сеть на фоне слухов о задержках, но цены и даты выпуска остаются неясными.

 Информатор на Board Channels утверждает, что компания Nvidia планирует выпустить модель RTX 5060 Ti 16 апреля,. Варианты с 8 ГБ и 16 ГБ могут иметь те же ценники, что и RTX 4060 Ti, а именно 400 и 500 долларов соответственно.

 Кроме того, новые списки готовых настольных компьютеров с картами RTX 5060 и RTX 5060 Ti подтверждают заявления и продаются с минимальным повышением цен по сравнению с их аналогами из серии RTX 4060 и RTX 4060 Ti. Инсайдер заявил, что компания Nvidia проводит агрессивную ценовую политику, вероятно, чтобы опередить грядущие графические карты AMD Radeon RX 9060 и RX 9060 XT.

 Новые списки настольных ПК ненадолго появились на Best Buy. Самая дешевая модель серии RTX 50 от Stormcraft, включающая неуказанный вариант RTX 5060 Ti за 1299 долларов, стоит столько же, сколько и одна из систем компании, оснащенная картой RTX 4060, и всего на 100–150 долларов дороже других моделей. Она оснащена процессором Core i5-14400F на материнской плате B760 и 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5-6000. Самая дешевая модель на Best Buy от CyberPowerPC, которая теперь уже удалена с сайта, включает обычную модель RTX 5060, процессор Ryzen 7 8700F, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель емкостью 2 ТБ за 1149 долларов.

 Предыдущие сообщения указывали, что RTX 5060 и RTX 5060 Ti будут иметь всего на несколько сотен ядер CUDA больше, чем их предшественники, это указывает на схожую или немного лучшую производительность. Оба графических ускорителя включают память GDDR7 на скорости 28 Гбит/с и 128-битную шину, обеспечивающую пропускную способность 448 ГБ/с. Модель RTX 5060 Ti имеет 4608 ядер CUDA, 180 Вт TGP и тактовую частоту от 2407 до 2572 МГц, что менее чем на 100 МГц больше, чем у RTX 4060 Ti. Стандартная RTX 5060 имеет всего 8 ГБ памяти, 3840 ядер CUDA и потребляет 150 Вт, но её тактовая частота остается неизвестной. Nvidia может выпустить данную модель в мае.

 Стоит отметить, что AMD подтвердила окно выпуска своей линейки RX 9060 на второй квартал 2025 года. Карты должны включать чипы памяти GDDR6, идентичные их эквивалентам Nvidia, но пока мало что известно об их спецификациях.

 Недавно выпущенные AMD видеокарты среднего класса RX 9070 и RX 9070 XT выгодно отличаются от RTX 5070 и RTX 5070 Ti от Nvidia, что говорит о потенциально высокой конкуренции в сегменте массового рынка.

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Источник: techspot.com
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