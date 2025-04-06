В настоящее время компания приготовила для запуска пять моделей RTX 5060 Ti

Как сообщалось, компания NVIDIA собирается снять эмбарго на серию видеокарт RTX 5060 Ti всего через 10 дней. На этот раз ожидания пользователей могут оправдаться и новинки "народного уровня" не постигнет всем известная проблема NVIDIA с доступностью видеокарт поколения RTX 50 на архитектуре Blackwell. Однако модель RTX 5060 Ti выходит намного позже, чем первоначальные карты нового поколения, и будет запущена в двух вариантах, это говорит о том, что у партнеров по производству видеокарт могло быть дополнительное время для подготовки к релизу и накопление достаточных запасов.

Например, компания ASUS готовит по крайней мере пять карт. Производитель планирует выпустить модель TUF Gaming с 16 ГБ памяти и карты PRIME с конфигурациями памяти как 16 ГБ, так и 8 ГБ. Этот список, вероятно, неполный. Для сравнения можно напомнить, что модели RTX 4060 Ti имели 17 вариантов с 8 ГБ и 10 вариантов с 16 ГБ, но это только то, что начали указывать некоторые дистрибьюторы. Вероятно, речь идет только о первоначальных планах компании, которые в последствии будут расширены.

Видеокарты серия ASUS GeForce RTX 5060 Ti готовящиеся к первоначальному запуску:

• TUF-RTX5060TI-016G-GAMING;

• PRIME-RTX5060TI-016G;

• PRIME-RTX5060TI-16G;

• PRIME-RTX5060TI-08G;

• PRIME-RTX5060TI-8G.

Такие модели можно найти на сайтах дистрибьюторов и розничных продавцов. В списке заметно отсутствие серий ROG STRIX и DUAL. Модели Dual были основными представителями видеокарт последнего поколения, доступными во многих вариантах, таких как DUAL EVO или DUAL White. У ASUS также были линейки TX и Megalodon для китайского рынка, поэтому приведенный выше список без сомнения будет существенно увеличен.

В настоящее время предполагается, что компания NVIDIA собирается выпустить линейку RTX 5060 Ti 15 апреля, если не будет никаких незапланированных изменений. NVIDIA и так уже отложила запуск более чем на месяц по неизвестным причинам, возможно, чтобы накопить достаточное количество графических процессоров и не повторить судьбу старших моделей поколения RTX 50.