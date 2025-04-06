Как сообщалось, компания NVIDIA собирается снять эмбарго на серию видеокарт RTX 5060 Ti всего через 10 дней. На этот раз ожидания пользователей могут оправдаться и новинки "народного уровня" не постигнет всем известная проблема NVIDIA с доступностью видеокарт поколения RTX 50 на архитектуре Blackwell. Однако модель RTX 5060 Ti выходит намного позже, чем первоначальные карты нового поколения, и будет запущена в двух вариантах, это говорит о том, что у партнеров по производству видеокарт могло быть дополнительное время для подготовки к релизу и накопление достаточных запасов.
Например, компания ASUS готовит по крайней мере пять карт. Производитель планирует выпустить модель TUF Gaming с 16 ГБ памяти и карты PRIME с конфигурациями памяти как 16 ГБ, так и 8 ГБ. Этот список, вероятно, неполный. Для сравнения можно напомнить, что модели RTX 4060 Ti имели 17 вариантов с 8 ГБ и 10 вариантов с 16 ГБ, но это только то, что начали указывать некоторые дистрибьюторы. Вероятно, речь идет только о первоначальных планах компании, которые в последствии будут расширены.
Видеокарты серия ASUS GeForce RTX 5060 Ti готовящиеся к первоначальному запуску:
• TUF-RTX5060TI-016G-GAMING;
• PRIME-RTX5060TI-016G;
• PRIME-RTX5060TI-16G;
• PRIME-RTX5060TI-08G;
• PRIME-RTX5060TI-8G.
Такие модели можно найти на сайтах дистрибьюторов и розничных продавцов. В списке заметно отсутствие серий ROG STRIX и DUAL. Модели Dual были основными представителями видеокарт последнего поколения, доступными во многих вариантах, таких как DUAL EVO или DUAL White. У ASUS также были линейки TX и Megalodon для китайского рынка, поэтому приведенный выше список без сомнения будет существенно увеличен.
В настоящее время предполагается, что компания NVIDIA собирается выпустить линейку RTX 5060 Ti 15 апреля, если не будет никаких незапланированных изменений. NVIDIA и так уже отложила запуск более чем на месяц по неизвестным причинам, возможно, чтобы накопить достаточное количество графических процессоров и не повторить судьбу старших моделей поколения RTX 50.