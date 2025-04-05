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goldas
ПК с видеокартами GeForce RTX 5060 продаются по цене от 1149 долларов
Первые готовые системы с RTX 5060 появились в продаже.

 Сегодня появился слух о том, что NVIDIA сохранит цены на уровне предыдущего поколения для предстоящей серии RTX 5060. Компания собирается выпустить три карты, все из которых придут на смену своим аналогам на основе архитектуры Ada Lovelace. Если "зеленая компания" будет придерживаться этих цен, то RTX 5060 Ti 16 ГБ будет стоить 499 долларов, RTX 5060 Ti — 399 долларов, а RTX 5060 может продаваться по цене 299 долларов.

 Теперь все мы можем проверить, правда ли это, по некоторым из самых ранних доступных списков продавцов. Самая дешевая система с картой RTX 5060 8 ГБ стоит 1149 долларов и включает процессор Ryzen 7 8700F. Это не самый лучший игровой CPU, а скорее гибридный процессор без встроенной графики. Тем не менее он вполне справляется со своей задачей и может быть хорошим чипом для графических процессоров класса RTX 5060 при более низких разрешениях.

 В магазинах Best Buy, которые выставляют этот ПК, не имеется других систем CyberPower с идентичными характеристиками. Ближайшая, которую можно найти, имела другой корпус. Возможно, отсюда и разница в 50 долларов, или, возможно, это также может означать, что RTX 5060 будет на 50 долларов дороже модели RTX 4060 текущего поколения, как подтвердил системный интегратор.

 Стоимость игровых ПК с видеокартой RTX 5060:

• Игровой ПК STORMCRAFT Intel SIRIUS Core i7-14700F GeForce RTX 5060: $1399.99 Newegg

• Игровой ПК STORMCRAFT SIRIUS Intel Core i5-14400F NVIDIA GeForce RTX 5060 TI: $1299.99 Newegg

• Игровой ПК STORMCRAFT SIRIUS Intel Core i7-14700F NVIDIA GeForce RTX 5060 TI: $1499.99 Newegg

• CyberPowerPC Gamer Master AMD Ryzen 7 8700F NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ: $1149 BestBuy

 На Newegg также можно найти системы STORMCRAFT с четырьмя конфигурациями, по цене от 1299 до 1499 долларов. Стоит особо обратить внимание на системах с похожими характеристиками и на том, насколько дешевле эти ПК с картами серии RTX 5060. ПК с картой RTX 5070, рекомендованная розничная цена которой составляет 549 долларов, указана за 1799 долларов, в то время как система с RTX 5060 Ti предлагается за 1499 долларов. Стоит отметить, что интегратор не подтверждает, является ли эта карта моделью с 16 ГБ или 8 ГБ памяти, что может быть важно. В любом случае, разница составляет 300 долларов. Естественно, сейчас нельзя сделать окончательный вывод, поскольку есть некоторые незначительные изменения, такие как модель материнской платы, корпуса или блока питания.

 Также есть ПК на базе карты RTX 5060 Ti 16 ГБ, указанный на сайте-агрегаторе цен. Это единственная система с чипом Core Ultra 200, доступная в настоящее время, и единственное предложение, в котором конкретно упоминаются характеристики графического процессора. Однако стоит иметь в виду, что Geizhals/Skinflint часто оперируют слухами, когда дело касается спецификаций.

 Похоже, что действительно существует видимый разрыв в ценах между сериями RTX 5070 и 5060 Ti, и RTX 5060 должна быть близка по данному параметру к RTX 4060.

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 5060 #rtx 5060 ti #newegg #best buy
Источник: videocardz.com
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