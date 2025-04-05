Смартфон уже прошел необходимую сертификацию организации 3C

Китайский технологический гигант Xiaomi работает над своим новым складным смартфоном-раскладушкой, который может скоро дебютировать в Китае. Xiaomi Mix Flip 2 только что прошел одну из основных китайских сертификаций, которая подтвердила важную ключевую характеристику устройства.

Следующее поколение раскладушки от китайской компании недавно появилось в базе данных организации 3C под номерами моделей 2505APX7BC и 2505APX7BG. Первый номер относится к китайскому варианту, в то время как второй, как ожидается, станет глобальной версией грядущего Mix Flip 2. Хотя эта сертификация не раскрыла желанные подробности о предстоящем складном телефоне, в ней был указан Mix Flip 2 с блоком питания MDY-15-EQ. Эта модель поддерживает быструю проводную зарядку мощностью до 67 Вт.

Еще в феврале был раскрыт ряд ключевых характеристик нового флагманского раскладного смартфона Xiaomi. Тогда инсайдер утверждал, что будущий Mix Flip 2 будет работать на новом флагманском чипсете Snapdragon 8 Elite от Qualcomm. Ходят слухи, что компания также улучшит внешний дисплей по сравнению с текущей моделью. Некоторые из самых больших обновлений включают рейтинг защиты от пыли и воды IPX8, что позволит устройству погружаться в воду, большой аккумулятор емкостью 5050 мАч и даже поддержку беспроводной быстрой зарядки мощностью 50 Вт.

Для фотосъемки Mix Flip 2, как ожидается, будет предназначен двойной модуль камер на задней стороне смартфона. Он состоит из основной камеры разрешением 50 МП с поддержкой OIS и сверхширокоугольного объектива разрешением 50 МП. Согласно утечкам другие важные особенности смартфона включают крупную 6,85-дюймовую складную LTPO OLED-панель с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, поддержку NFC, корпус толщиной всего 7,6 мм и боковой сканер отпечатков пальцев. Компания Xiaomi еще официально не объявляла о запуске Mix Flip 2, но ожидается, что он поступит в продажу во втором квартале текущего года.