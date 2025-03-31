Это прочный смартфон с большим дополнительным экраном на задней панели, а также камерой ночного видения, которая может делать снимки в условиях низкой освещенности

Armor 30 Pro является новейшим Android-смартфон компании Ulefone, который только что поступил в продажу. Если быть точнее, его можно приобрести на торговой площадке AliExpress по цене от 402 долларов, но использование скидочного купона ULEAR30 снижает цену смартфона на 50 долларов до 1 апреля. Доставка обычно занимает около одной-двух недель, но возврат, вероятно, будет довольно сложной задачей. Смартфоны Ulefone также продаются на Amazon, поэтому некоторые потенциальные покупатели, возможно, захотят немного подождать с покупкой.

Даже для защищенного смартфона, который часто предлагает некоторые более или менее редкие функции и характеристики, новый Armor 30 Pro на удивление хорошо оснащен. Он имеет дополнительный 3,4-дюймовый экран, который позволяет владельцам использовать все функции смартфона или, например, удобно управлять воспроизведением музыки. Камера ночного видения имеет разрешение 64 мегапикселя, а встроенный динамик мощностью 4 Вт может достигать громкости до 118 дБ. Кроме того, динамик также имеет специальные светодиоды, которые можно использовать в качестве индикатора уведомлений.

За работу смартфона отвечает однокристальная система MediaTek Dimensity 7300X, компанию которому составляют 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5, в то время как внутренняя флэш-память UFS 3.1 предлагает 512 ГБ пространства и может быть расширена с помощью карт памяти microSD, причем карту можно установить даже при используемых двух физических SIM-картах. Armor 30 Pro работает на базе ОС Android 14 из коробки и оснащен огромным аккумулятором емкостью 12800 мАч, который предположительно позволяет работать устройству до 690 часов в режиме ожидания.