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Моддер превратил смартфон Poco F7 Ultra в игровую консоль

Оказывается, чтобы стать обладателем портативной игровой консоли, то вовсе не нужно её покупать, а можно проявить фантазию и немного смекалки.
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 Объем рынка игровых портативных устройств на платформе Android резко возрос за последние несколько лет. Обычно производители выбирают чипсеты с меньшей мощностью, производимые компаниями Allwinner и Unisoc. Однако в последнее время такие производители, как Ayaneo, Ayn и Retroid, обратились к флагманским чипсетам, будь то Snapdragon 865 внутри Pocket 5 или Snapdragon 8 Gen 2, лежащий в основе модели Odin2.

 Однако выбранные для консолей чипсеты часто отстают как минимум на поколение. С другой стороны, специализированные игровые портативные чипсеты, такие как Snapdragon G3x Gen 2, не так хорошо оптимизированы, как их аналоги для смартфонов и планшетов. Между тем популярность решений для портативных контроллеров для смартфонов продолжает расти благодаря таким компаниям, как 8BitDo и Backbone.

 Теперь эти противоречия были разрешены моддером, который переделал смартфон Redmi K80 Pro, чтобы создать специализированную игровую портативную консоль. Poco F7 Ultra, дебютировавший ранее на этой неделе, как Redmi K80 Pro представляют собой одни из самых дешевых способов получить чипсет Snapdragon 8 Elite от компании Qualcomm. Хотя Xiaomi хвастается, что Poco F7 Ultra превосходит даже Xiaomi 15 Ultra в тестах, решение моддера использовать небольшие вентиляторы должно помочь чипсету Snapdragon 8 Elite показать ещё большую производительность, чем могли бы стандартные Redmi K80 Pro или Poco F7 Ultra.

 Как показано на видео по данной ссылке, проект использует корпус, напечатанный на 3D-принтере, оснащенный всеми кнопками, которые можно ожидать от современного контроллера, такими как пара джойстиков и боковые кнопки. Вдобавок ко всему, в консоль был добавлен аккумулятор типа 18650 для продления срока службы батареи смартфона во время игр. К сожалению, моддер не поделился файлами для 3D-печати или даже пошаговым руководством по воссозданию проекта в домашних условиях.

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Теги

xiaomi игровые консоли консоли портативные игровые консоли redmi k80 pro poco f7 ultra модинг
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