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APU AMD Ryzen 9000G для сокета AM5 поступят в продажу в четвертом квартале 2025 года
В сети появилась информация, что компания AMD работает над гибридными процессорами серии Ryzen 9000G для настольных ПК

 По данным портала HXL, компания AMD планирует представить свою серию гибридных процессоров следующего поколения примерно в четвертом квартале текущего года. Очевидным кандидатом на это обновление является линейка Strix Point, которая переведет процессоры серии Ryzen G (APU для настольных ПК) с архитектур Zen 4 и RDNA 3 на Zen 5 и RDNA 3.5.

 Если предположить, что это Strix Point, то новые APU будут поддерживать платформу AM5 и, вероятно, также позволят AMD выпустить серию Ryzen 9000F — бюджетные модели без встроенной графики. Такие варианты популярны среди бюджетных моделей игровых готовых ПК.

 История выпуска настольных гибридных процессоров AMD Ryzen:

• 2018 Ryzen 2000G: Raven Ridge (Zen, Vega);

• 2019 Ryzen 3000G: Picasso (Zen+, Vega);

• 2020 Ryzen 4000G: Renoir (Zen2, Vega);

• 2021 Ryzen 5000G: Cezanne (Zen3, Vega);

• 2024 Ryzen 8000G: Phoenix (Zen4, RDNA3);

• 2025 Ryzen 9000G: Strix Point? (Zen5, RDNA3.5) +.

 Стоит добавить, что компания AMD подтвердила грядущее обновление линейки Strix Point под названием Gorgon Point. Это довольно небольшое обновление мобильной серии гибридных ЦП может также использоваться для настольной серии, однако пока никаких слухов об этом не было, так что это чистое предположение.

 HXL добавляет, что компания MSI также представит новую материнскую плату Unify-X для сокета AM5, предположительно, серии 800, поскольку такая плата пока не была представлена. Unify-X представляет собой топовую модель MSI для энтузиастов и оверклокеров, аналогичную сериям ASUS ROG Crosshair Apex или Gigabyte AORUS Tachyon.

 Пока ничто не указывает на то, что AMD может вывести ФЗГ Strix Halo на настольный сегмент, но это был бы очень желанный шаг для многих энтузиастов. Такая конфигурация APU высокого класса не только объединяет 16 ядер Zen 5, но и включает мощную графику. Использование подобного процессора позволяет создать мощные игровые компьютеры в компактных корпусах на базе плат mini-ITX, обеспечивая интересный путь обновления для домашних серверов или маломощных рабочих станций.

#amd #процессоры #apu #процессоры amd #apu amd #ryzen 9000g
Источник: videocardz.com
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