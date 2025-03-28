Чипы Nova Lake дебютируют в 2026 году, но о новых видеокартах пока ничего неизвестно

В свой последний годовой отчет для акционеров компания Intel включила письмо нового генерального директора Лип-Бу Тана, в котором изложены ближайшие планы и подтверждены ранее объявленные обязательства.

Среди ключевых моментов Лип-Бу Тан подчеркнул, что компания должна отдавать приоритет потребностям клиентов и прислушиваться к отзывам покупателей. Как и планировалось, Intel продолжит достижение своей цели по сокращению расходов на 10 миллиардов долларов и сокращению рабочей силы на 15 процентов. Компания стремится упростить свою бизнес-модель и устранить излишнюю сложность, продолжая инвестировать в ключевые продукты.

Компания Intel планирует усилить линейку клиентских продуктов, особо упомянув ПК с искусственным интеллектом. Глава Intel подтвердил обязательство запустить серию Panther Lake во второй половине этого года, а затем линейку процессоров Nova Lake в 2026 году. Стоит отметить, что он имел в виду запуск Panther Lake, а не массовое производство или отбор образцов.

"Это укрепляет наши позиции в качестве предпочитаемого ЦП на ценном растущем рынке. Мы еще больше укрепим свои позиции во второй половине этого года с запуском Panther Lake, нашего ведущего продукта на техпроцессе Intel 18A, за которым в 2026 году последует серия Nova Lake", - заявил генеральный директор Intel Лип-Бу Тан.

К сожалению, и это несколько разочаровывает, новый генеральный директор Intel ничего не упомянул о графических процессорах компании. С момента запуска своих первых графических карт Battlemage подразделение Intel Graphics не предоставляла никаких обновлений. Грядущие модели Arc B580/B570 вскоре будут конкурировать с линейками AMD Radeon RX 9060 и NVIDIA GeForce RTX 5060, но пока нет информации о том, планируются ли какие-либо более высококлассные видеокарты или как выглядит будущая графическая дорожная карта.