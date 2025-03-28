Пока можно получить представление о производительности флагманской модели, но завтра должны появиться тесты более доступных моделей

Наконец, спустя три месяца после анонса и через месяц после официального запуска предварительных заказов, мобильные графические процессоры RTX 50 были официально протестированы. Речь идет о реальных тестах, а не о спонсируемых производителями превью, которые появились несколько дней назад. Флагманская модель семейства графических процессоров RTX 50 является первой мобильной картой с 24 ГБ памяти стандарта GDDR7. Это достигается за счет использования модулей объемом 3 ГБ, и, что касается геймеров, будущее обновление настольных вариантов до SUPER/TI также должно использовать преимущества этого типа памяти.

NVIDIA официально представила четыре карты: RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070. Однако производители ноутбуков также раскрывают подробности о моделях RTX 5060 и RTX 5050, которые появятся в ближайшее время.

В сети уже есть много обзоров, но, похоже, что большинство из них были проведены с использованием систем Razer Blade с флагманскими картами RTX 5090. К сожалению, эти ноутбуки чрезвычайно дороги, например, конфигурация с процессором Ryzen AI 9 HX 370 стоит 4499 долларов.

Говоря о процессоре, возможно, самая захватывающая новость о серии RTX 50 заключается в том, что они наконец-то будут работать с процессорами AMD при запуске, будь то серия Strix Point или Fire Range (Ryzen 9000HX), обе будут одинаково интересны. Похоже, что первые ноутбуки работают исключительно на базе аппаратного обеспечения AMD/NVIDIA.

Однако портал Notebookcheck отмечает, что из-за использования процессора AMD Ryzen в системе производительность ограничена при более низких разрешениях (1080p). Как только Blade 16 переключается на режим QHD или 4K, то производительность повышается. Это повлияло на рейтинги, как было показано ранее. Кроме того, можно видеть интересное сравнением между различными сценариями DLSS, сравнивая Blade 16 2025 с Blade 16 2024 и Blade 17 из предыдущих линеек.

В настоящее время наиболее ожидаемыми являются тесты более доступных ноутбуков с графическими картами среднего уровня.

Обзоры остальных мобильных графических процессоров серии RTX 50, как ожидается, будут опубликованы уже завтра.