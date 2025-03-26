В сети появились первые тесты грядущего мобильного процессора AMD Ryzen 9 9955HX3D

Похоже, компания AMD дала HotHardware зеленый свет на публикацию некоторых тестов своего нового флагманского процессора для игровых ноутбуков. Этот процессор, 16-ядерный Ryzen 9 9955HX3D, имеет как самое большое количество ядер, так и одно из самых длинных названий в ассортименте AMD. Однако серия Ryzen AI MAX+ PRO 395 по-прежнему удерживает титул самого длинного названия.

Ресурс не поделился полными тестами, это всего лишь предварительный просмотр предстоящего обзора. Хотя Ryzen 9 9955HX3D предназначен для игровых ноутбуков, игровые тесты пока не включены в обзор. Это может быть связано с эмбарго NVIDIA на обзоры ноутбуков с картами RTX 50. Однако имеющиеся данные дают ценную информацию о производительности процессора.

Этот процессор считается флагманом AMD, поскольку он получил опцию в виде 3D V-Cache. Ryzen 9 9955HX3D имеет дополнительные 64 МБ кэша и поддерживает максимальную тактовую частоту 5,4 ГГц. На самом деле, HotHardware сообщает, что тактовая частота составляет около 4,4 ГГц при работающих всех ядрах с повышением до 5,2 ГГц при использовании всего двух ядер. Повышение до 5,4 ГГц происходит только при работе одного ядра.

Не так много тестов, поэтому можно выделить две диаграммы, а с остальными ознакомиться на HotHardware. Главный вывод заключается в том, что Ryzen 9 9955HX3D теперь является самым быстрым процессором с точки зрения производительности одного ядра. СМИ также включили в сравнение чип Core Ultra 9 285H, но модели 200HX не тестировались. Ryzen 9 9955HX3D превзошел конкурентов в двух популярных тестах: Cinebench 2024 и Geekbench 6. Однако, похоже, что у APU Strix Halo есть преимущество в многопоточной производительности Geekbench. Ни один другой процессор в этих тестах не превзошел новинку AMD по однопоточной производительности.

HotHardware не предоставила полных спецификаций ноутбука, но известно, что использовалась система MSI Raider A18 HX. Ожидается, что этот ноутбук будет оснащен графическим процессором RTX 5090 или RTX 5080. Он поддерживает до 260 Вт TDP как для CPU, так и для GPU, включает дисплей 4K Mini-LED и поставляется с памятью DDR5-5600. Графический процессор работает с максимальной мощностью 175 Вт TGP, когда это возможно, но более подробная информация об игровой производительности будет представлена в предстоящих тестах, которыми HotHardware планирует поделиться в ближайшее время.

Плохой новостью является, то, что этот ноутбук стоит 4899 долларов за вариант с RTX 5090 или 3899 долларов с моделью RTX 5080.