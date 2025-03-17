К сожалению компания пока не планирует раскрыть исходных код своей технологии масштабирования

С тех пор как Intel анонсировала технологию XeSS 2, геймеры с ограниченным бюджетом, которые рассматривали или только что обновили видеокарту до новейшей серии графических процессоров Arc Battlemage, задавались вопросом, почему разработка и внедрение этой технологии повышения производительности были такими медленными. Фактически, даже разработчики игр пытались узнать у Intel, почему прогресс был медленным, но Intel не дала четкого ответа.

Возможно, с выпуском нового комплекта разработки ПО сегодня реализация XeSS 2 в новых играх станет намного проще. XeSS 2 теперь доступна для загрузки и интеграции в игры. SDK включает три компонента, включая XeSS-SR (Super Resolution), XeSS-FG (Frame Generation) и Xe Low Latency (XeLL):

• XeSS Super Resolution (XeSS-SR) — повышает частоту кадров на всех графических процессорах, поддерживающих SM6.4 (DP4A);

• XeSS Frame Generation (XeSS-FG) — обеспечивает плавное движение и более высокую частоту кадров, доступно на графических процессорах Intel ArcTM с расширениями Intel Xe Matrix Extensions (XMX);

• Xe Low Latency (XeLL) — минимизирует задержку ввода для более отзывчивого игрового процесса, доступно на дискретных и интегрированных графических процессорах Intel Arc.

Кроме того, Intel также выпускает плагины для Unreal Engine 4/5 и Unity Engines, чтобы геймеры могли уже сейчас и с минимальными усилиями легко интегрировать масштабирование и генерацию кадров от Intel.

Также есть обновление для инструмента XeSS Inspector, который также был выпущен и обновлен в XeSS 2. Разумеется, что теперь у разработчиков игр есть все необходимые инструменты.

К сожалению, похоже, что Intel не выпустила открытый исходный код XeSS 2. Алгоритмы по-прежнему поставляются в виде предварительно скомпилированных библиотек, и, несмотря на обещания, данные еще до запуска архитектуры Arc Alchemist и первой версии XeSS, компания до сих пор не опубликовала ни одной технологии масштабирования с открытым исходным кодом.