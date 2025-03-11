Для достижения нового рекорда компания GALAX модифицировала подсистему питания оригинальной модели, повысив стабильность работы видеокарты

Micka из GALAX OC Lab раскрыл дизайн будущей видеокарты RTX 5090 D в семействе продуктов HOF (Hall of Fame). Это может сбить пользователей с толку, учитывая, что недавно была раскрыта подобная видеокарта. Модель с графическим процессором GB202, которую обсуждалась ранее, действительно была частью семейства графических ускорителей HOF и основана на дизайне RTX 5090D, но у нее было одно существенное отличие.

GeForce RTX 5090D, показанная сегодня, представляет собой версию с двумя разъемами питания, тогда как у старой конструкции был только один. Команда GALAX OC Lab, которая помогала в проектировании печатной платы, планировала два разъема, поскольку на оригинальной плате было достаточно места для такой конфигурации. Возможно, команда хотела посмотреть, как далеко она может зайти с использованием одного разъема, или, возможно, предыдущий дизайн был лишь прототипом.

GALAX RTX 5090D HOF OC Lab XOC Limited Edition - это полное название новой видеокарты. Аббревиатура «XOC» означает «Extreme OC» и обычно означает нестандартные и неофициальные спецификации, которые компания GALAX может использовать только внутри своих оверклокерских групп. На практике это означает более высокие уровни TGP, выходящие за рамки того, что позволяют спецификации NVIDIA.

Стоит отметить, что NVIDIA должна давать разрешение на каждое изменение TGP и настройки памяти. Только после одобрения измененные версии BIOS распространяются конфиденциально. Однако, BIOS для карт XOC часто попадают в свободный доступ и иногда даже работают с другими графическими картами. Однако, если карта не поддерживает функциональность двух BIOS, то обновление может быть рискованным и привести к неработоспособности графических ускорителей.

Что касается новинки, то она использовалась для побития нового мирового рекорда в тесте 3DMark Speed Way:

Согласно подробной информации, GPU во время теста смог достичь тактовой частоты 3,27 ГГц:

GALAX пока не представила окончательный розничный дизайн RTX 5090(D) HOF. Неясно, будет ли он когда-либо выпущен для массового производства. Компания уже представила дизайны карт RTX 5080 и RTX 5070 Ti ранее. RTX 5090(D) потребовала больше времени на разработку, и теперь наконец-то можно видеть результаты этой работы.

GALAX остается единственной компанией, преданной энтузиастам и сообществу оверклокеров. Ни почившая в историю EVGA Kingpin, ни MSI Lightning, ни ASUS Matrix GPU не могут конкурировать с компанией GALAX.