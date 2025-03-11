В дальнейшем обе компании намерены и дальше продолжать партнерские отношения для еще большего повышения производительности и интеграции ИИ в свои продукты

AMD официально подтвердила, что модели, используемые для разработки FSR4, последней версии ее технологии масштабирования, были разработаны в сотрудничестве с Sony. Компания опубликовала новость на X* (запрещена на территории России), показав, что это партнерство принесет гораздо больше.

«FSR 4 выглядит фантастически! Рады совместной разработке с Sony Interactive Entertainment моделей, используемых для масштабирования FSR 4. Это только начало. Оставайтесь с нами, чтобы узнать, что будет дальше», — говорится в сообщении.

Ведущий архитектор PlayStation Марк Черни представил проект Amethyst в декабре, совместную инициативу AMD и Sony в области машинного обучения. Проект сосредоточен на двух основных целях: первая — разработка аппаратных архитектур, оптимизированных для эффективной обработки рабочих нагрузок машинного обучения, а вторая — совместная разработка высококачественных нейронных сетей (CNN), специально предназначенных для улучшения игровой графики.

Идея заключалась в том, что обе компании могли бы использовать этот общий пул архитектур, стратегий обучения и моделей для своих собственных продуктов в дальнейшем. Со стороны PlayStation это, вероятно, связано с ИИ-ускоренным масштабированием в PS5 Pro под названием Spectral Super Resolution (PSSR). Возможно, Sony стремится интегрировать некоторые технологии FSR 4 для дальнейшего улучшения своего алгоритма PSSR.

Для AMD модели FSR 4 были обучены в сотрудничестве с экспертами Sony для повышения производительности масштабирования и борьбы с задержками, которые можно видеть на последних графических процессорах AMD. Компания заявляет, что это только начало, и результатом сотридничества станет появление еще более захватывающих технологий.

Это беспроигрышный вариант для обеих компаний. Sony получает возможность использовать новейшие ноу-хау AMD в области ИИ-масштабирования для своих консолей, в то время как AMD получает выгоду от опыта Sony в оптимизации графики для игровых нагрузок.

Конечно, также не стоит забывать, что AMD поставляет чипы для консолей PlayStation. Текущие PS5 и PS5 Pro оснащены чипсетом на основе архитектур AMD Zen 2 и RDNA 2. Совместный проект Amethyst укрепляет и без того тесные отношения двух компаний в игровой сфере.

Что касается графики для ПК, то AMD начала поставки своих новых графических процессоров среднего класса RX 9070 XT и RX 9070, которые предлагают масштабирование FSR 4. Модель XT оснащена 64 вычислительными блоками, работающими на частоте до 3 ГГц, за 599 долларов, в то время как модель обычная RX 9070 имеет 56 вычислительных блоков с частотой до 2,5 ГГц за 549 долларов. Обе модели оснащены 16 ГБ видеопамяти GDDR6 для обеспечения стабильной игровой производительности в разрешении 1440p со включенным FSR 4.