Новинки имеют стандартные характеристики, но отличаются привлекательным дизайном с подсветкой

Vastarmor является все еще относительно новым брендом видеокарт, который впервые появился во время запуска серии видеокарт AMD Radeon RX 6000. Кроме того, мало кто сможет купить эти карты за пределами Китая.

Для запуска линейки видеокарт RDNA4 компания Vastarmor подготовила четыре модели, которые относятся к серии Super Alloy, самому высокому уровню в её ассортименте. Судя по спецификациям, каждый из анонсированных на данный момент вариантов поставляется с самыми высокими характеристиками, которые были в серии RX 9070. Для RX 9070 XT это означает тактовую частоту 3,1 ГГц в режиме ускорения, тогда как для модели RX 9070 этот показатель находится на отметке 2,7 ГГц. Vastarmor не подтвердила точные характеристики TBP (общая мощность платы), но можно предположить, что эти значения составляют соответственно 340 Вт и 245 Вт.

Серия Vastarmor RX 9070 включает следующие модели:

• RX 9070 XT Super Alloy White: 3100 МГц

• RX 9070 XT Super Alloy: 3100 МГц

• RX 9070 Super Alloy White: 2700 МГц

• RX 9070 Super Alloy: 2700 МГц

Vastarmor предлагает два варианта цвета: черный или белый. Вентиляторы полупрозрачные и имеют встроенную RGB-подсветку, предположительно с возможностью её отключения с помощью переключателя. Компания упоминает, что каждая карта имеет разъем для кабеля ARGB, что позволяет синхронизировать подсветку с материнскими платами. В настоящее время всё больше видеокарт получают такую функцию, что не может не радовать, так как, чем меньше программного обеспечения используется, тем лучше.

Карты RX 9070 XT имеют толщину 2,8 слота и конструкцию с тремя вентиляторами. Каждый вентилятор имеет диаметр 100 мм. В свою очередь, карты RX 9070 имеют толщину 2,5 слота и два 100-мм вентилятора. Неудивительно, что для RX 9070 XT требуется три 8-контактных разъема питания, в то время как обычная RX 9070 довольствуется только двумя такими 8-контактными разъемами. Такое положение вещей типично почти для всех производителей видеокарт, по крайней мере это относится к моделям без разгона.

К сожалению, единственным недостатком этих карт является отсутствие доступности за пределами Китая. Кроме того, каждая упомянутая карта продается по рекомендованной розничной цене 4999 и 4499 юаней за RX 9070 XT и RX 9070 соответственно, что должно порадовать китайских покупателей.