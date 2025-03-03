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goldas
MSI отказалась от выпуска видеокарт RTX 50 по рекомендованной цене
Компания официально повысила стоимость своих моделей, которая теперь стартует с 820 долларов

 Многие задаются вопросом был ли вообще смысл предлагать карту по рекомендованной розничной цене NVIDIA при запуске? Конечно, она должна была стать частью обзоров моделей MSRP за день до того, как были представлены модели с более высокой ценой. Проблема в том, что MSRP на данный момент — это не более чем формальность, ее даже не придерживаются партнеры компании, а NVIDIA никак не навязывает ее, так как юридически не может диктовать цены, но у неё есть много методов косвенного давления.

 Чуть более недели назад NVIDIA выпустила свою видеокарту RTX 5070 Ti по цене 749 долларов, являющаяся одной из самых дешевых карт серии RTX 50 на данный момент останется таковой до 5 марта, когда выйдет модель RTX 5070 по цене 549 долларов. Как уже неоднократно упоминалось, тот факт, что у NVIDIA нет модели Founders Edition в линейке RTX 5070, означает, что вcе карты будут осуществляться партнерами компании, которые не проявили никакого интереса к тому, что NVIDIA объявила на CES 2025.

 В магазине MSI US Store больше нет карт RTX 5070 Ti по цене 749 долларов. Неважно, является ли изменение цены следствием пошлин США, более высокого спроса или просто окончания акции. Это означает, что MSI отменила собственную стартовую цену и теперь сама стала спекулянтом. Даже самая простая модель под названием Shadow 3X, которая не имеет заводского разгона, теперь продается по цене 819 долларов, что на целых 70 долларов больше рекомендованной розничной цены NVIDIA:

 Цены были проанализированы, сведены и переведены в евро Hardware&Co, которая первой сообщила об этой проблеме. В Hardware&Co пришли к выводу, что самая дешевая RTX 5070 Ti от MSI на данный момент должна стоить около 948 евро после конвертации и с учетом налогов. AMD, представившая свою Radeon RX 9070 XT, которая, как говорят, имеет разницу в производительности в пределах 2% по сравнению с RTX 5070 Ti, должна продаваться по цене 699 евро.

 Покупателям самим придется выбирать, приобрести ли модель от MSI по более высокой цене или рассмотреть варианты от других брендов, которые не рекламируют карты по фальшивым ценам при запуске. Интересно, что MSI также не получит прибыли от видеокарт на архитектуре RDNA4, потому что компания решила прекратить производство графических ускорителей Radeon.

#nvidia #видеокарты #msi #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 50 #rtx 5070 #rtx 5070 ti
Источник: videocardz.com
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