Видеокарты будут входить в три линейки и некоторые из них получат вентиляторы на магнитах

Одним из первых партнеров по производству плат AMD, представивших пока неофициально свои видеокарты, является XFX. Эта компания делилась своими разработками на сайте Amazon. Портал Videocardz.com собрал доступную информацию, а также разузнал о недостающих моделях и поделился полной линейкой своих карт Radeon RX 9070 XT.

У XFX будет три линейки новых видеокрт: Mercury, Quick Silver и Swift. Похоже компания XFX решила отказаться от странных названий SWFT и QICK, которые мягко говоря смущали пользователей. Теперь желающим приобрести графические карты от XFX нужно помнить, что Mercury — это модели высокого класса, Quick Silver находится на ступеньку ниже и представляет собой карты с очень похожим дизайном, но без RGB подсветки, а Swift предназначена для игроков, котором не нужны излишества в виде подсветки, премиального дизайна или заводского разгона.

В линейку Mercury войдут четыре карты, две из которых оснащены вентиляторами Magnetic Air, являющиеся съемными. Отличить модели Mercury Magnetic Air от версий без магнитного крепления можно по букве «M» на коробке, либо посмотрев на сами вентиляторы, у которых есть красные кольца вокруг вентиляторов, отсутствующие, однако, на белой модели. Все карты серии Mercury работают на тактовой частоте 3,1 ГГц, что выше референсной частоты AMD, установленной на 2,97 ГГц.

Кожух карт Quick Silver похож, но не идентичен линейке Mercury. Кроме того, у них есть только два 8-контактных разъема питания вместо трех. Эти карты предназначены для пользователей, которые предпочитают видеокарты без RGB, но все же хотят стать обладателями более премиальных устройств. Сейчас известно как минимум об одной модели Quick Silver Magnetic, у которой также есть возможность снять вентиляторы.

Что касается карт линейки Swift, то это самые простые карты без функции Magnetic Air. Они предназначены для геймеров с ограниченным бюджетом.

Как видно, в новости даже не рассматриваются модели, не относящиеся к "XT", конечно, они тоже появятся, но, как сказали Videocardz.com, количество таких моделей будет меньше.