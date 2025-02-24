Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Xiaomi 15 Ultra и электромобиль SU7 Ultra будут представлены 27 февраля
Кроме того, компания выпустит еще несколько устройств на том же мероприятии, например, наушники и стиральную машину

 Xiaomi официально объявила о своем мероприятии по запуску новых продуктов «Ultra», запланированном на 27 февраля в 19:00 по местному времени, на котором будут представлены два из ее самых премиальных продуктов: смартфон Xiaomi 15 Ultra и электромобиль Xiaomi SU7 Ultra. Согласно последней информации, оба героя презентации являются вершиной технологий Xiaomi, со значительными достижениями в области обработки изображений и производительности.

 Xiaomi 15 Ultra должен стать самым передовым смартфоном бренда на сегодняшний день, оснащенным чипсетом Snapdragon 8 Elite и системой из четырех камер, созданных в сотрудничестве с Leica. Главным обновлением является перископический телеобъектив, как сообщается, оснащенный 200-мегапиксельным сенсором, поддерживающим 100-кратное увеличение с улучшенным искусственным интеллектом для детальных дальних снимков. Официальные рендеры телефона демонстрируют двухцветный дизайн с серебристо-черной отделкой, а также круглый модуль камеры с брендом Leica.

 Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь намекнул на повышение цены по сравнению с Xiaomi 14 Ultra, который был выпущен по цене 6499 юаней (около 900 долларов США) из-за роста затрат на разработку и комплектующие.

 Электромобиль SU7 Ultra станет самым дорогим продуктом Xiaomi на сегодняшний день, может похвастаться трехмоторной силовой установкой (V8s+V8s+V6s), генерирующей ошеломляющие 1548 л. с. Оснащенный аккумулятором Kirin второго поколения, автомобиль достигает разгона с 0 до 100 км/ч всего за 1,98 секунды и может похвастаться максимальной скоростью более 350 км/ч. Xiaomi сохранила то же шасси, двигатель и аккумуляторную батарею от концептуальной версии для своей серийной модели.

 Кроме того, суббренд Xiaomi - Redmi также представит профессиональный ноутбук RedmiBook Pro 16 2025, разработанный для рабочих нагрузок ИИ. Он оснащен движком Xiaomi AIPC, обеспечивающим бесперебойную передачу файлов с устройств Apple и интеллектуальную оптимизацию системы. Ожидается, что ноутбук будет представлен как минимум в двух цветовых вариантах: белом и синем, при сохранении минималистичного дизайна с дисплеем с ультратонкой рамкой. Xiaomi позиционирует его как высокопроизводительный ноутбук с увеличенным временем автономной работы и акцентом на производительность, и он поступит в продажу сразу после презентации.

 Помимо этих флагманских продуктов, Xiaomi представит несколько других устройств, включая наушники Xiaomi Buds 5 Pro, кондиционер, двухсистемный холодильник, стиральную машину с сушкой и интеллектуальную колонку на базе искусственного интеллекта.

 Смартфон Xiaomi 15 Ultra и автомобиль SU7 Ultra также будут представлены на мировом рынке на предстоящей выставке технологий MWC 2025.

#xiaomi #redmi #xiaomi 15 ultra #xiaomi su7 #xiaomi su7 ultra #redmi book pro 16 #xiaomi buds 5 pro
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Прорыв Китая в производстве нитрида галлия может способствовать развитию военной электроники
1
В России восстановят производство карбида кальция
2
Создатель оригинальной XCOM: «Не понимаю, почему до сих пор не сделали XCOM 3»
7
В мобильной версии Epic Games Store началась раздача двух культовых игр из серии «Звёздных войн»
2
Пользователь Reddit с RTX 5090 увеличил ФПС в 6 раз в некоторых играх, добавив к ней слабую RTX 3050
25
Ubisoft переносит релиз Assassin's Creed: Shadow для доработки и улучшения игрового процесса
4
Опубликован неофициальный список моделей Samsung, для которых One UI 7 станет последним
+
Появилась альтернатива DJI: Potensic Atom 2 – легкий, компактный и с возможностью записи видео 8K
5
Смартфон iQOO 15 получит аккумулятор ëмкостью 7000 мА*ч и перископический телеобъектив
+
Китайская компания Predator представила выдвижной титановый коготь с вольфрамовыми шипами
4
Инсайдер раскрывает детали о первом складном iPhone и его дисплеях
1
Последний драйвер NVIDIA приводит к чёрному экрану на видеокартах RTX 30xx и 40xx и 50xx
11
Microsoft выпустила обновление подсистемы Windows для Android (WSA)
+
Эксперт назвал топ-7 лучших игровых процессоров в 2025 году
4
RTX 5070 Ti уступает RTX 4070 Ti и RTX 4070 в тестах на производительность
8
Анонс перезапуска греческой саги God of War может состояться уже в следующем месяце
+
На фоне усиливающего дефицита Xbox Series X, сообщается о полном прекращении поставок в Бразилию
+
На Октябрьской железной дороге проходит масштабная реконструкция
1
Китайские владельцы Volvo узнали, что их машины имеют поддельные колонки
+
OnePlus предложила пользователям обменять часы, в которых выявлена опечатка
+

Популярные статьи

В Китае создали двигатель, с помощью которого самолёт побьет рекорд легендарного SR-71
14
Какую Sony PlayStation 3 выбрать в 2025 году
20
Итоги гоночного уик-энда 22-23 февраля
+
Считаем на пальцах, во сколько обходятся технологии RTX и DLSS рядовому геймеру
35
Как чип AMD Radeon привёл к поломке ноутбука после гарантийного срока
32
Что не так с романами Ивана Ефремова, фантастика или описание вселенной человеком с другой планеты
12
Почему у Radeon RX 9070 XT нет шансов, даже если видеокарта AMD будет быстрее GeForce RTX 5070 Ti
5
Сравниваем производительность ArchLinux, Ubuntu, Garuda, Chimbalix, MX Linux на примере одной игры
6
Собираем игровой ПК из б/у комплектующих за 31 000 рублей для всех ААА-игр 2025 года
+

Сейчас обсуждают

E. S.
18:16
Это всего лишь только значит, что некий Хуанг больше кушает, и все. Ну еще, может быть, что некоторые, особо предвзятые люди, таковыми являются только лишь по своей глупости...
Почему у Radeon RX 9070 XT нет шансов, даже если видеокарта AMD будет быстрее GeForce RTX 5070 Ti
unhurtable
18:16
Будет-будет безотходное производство в ЕС: пожрал личинок - дерьмо в кучи, в них заводятся личинки, профит. P.S. Следующий этап нового десятилетия в ЕС - нафиг этих промежуточных личинок: еще +10% эко...
ЕС стремится к безотходному производству и сокращению выбросов на 90% к 2040 году
Eisbrecher
18:15
Когда твой дистрибутив используют в тестах производительности - это ли не слава? А вообще, спасибо за контент :).
Сравниваем производительность ArchLinux, Ubuntu, Garuda, Chimbalix, MX Linux на примере одной игры
Amon Amarth
18:13
Не, ребята, Иван Ефремов совершенно точно никуда и ниоткуда не летал. Насколько я помню, в его произведениях если на пути звездолёта попадалась планета, космонавты были вынуждены тормозить, облетать ...
Что не так с романами Ивана Ефремова, фантастика или описание вселенной человеком с другой планеты
unhurtable
18:10
Зато будут ЛУЧИИИИ в реале
Китайские магазины предлагают нестандартные решения для защиты новых видеокарт от плавления
unhurtable
18:09
Они надеются что набор критической массы вызовет появление перемогия а не опять зрадия с номеорм 17 только.
Apple ограничила российским компаниям разработку корпоративных приложений
[IRanPast]
18:04
Сгинь отсюда, чучело
Зачем NVIDIA продаёт бракованные видеокарты, и почему геймеры продолжат покупать GeForce RTX 5090
ebatorуа
18:03
если на 50-х начали возгораться конденсаторы и дополнительное питание тут это не единственная беда этих карт.Это комп вместе с квартирой сгорит.Серия карт таких уже на руках и тут совет только один,не...
Китайские магазины предлагают нестандартные решения для защиты новых видеокарт от плавления
Александр Быков
17:57
А если встройку AMDшную включить, и её использовать для работы с PhysX? Или для него требуется мощная карта?
Пользователь Reddit с RTX 5090 увеличил ФПС в 6 раз в некоторых играх, добавив к ней слабую RTX 3050
[I_Ran_Past]
17:48
После 16-го ЕС ещё не ликвидировался, надеются, что после семнадцатого в нищету скатятся?
Apple ограничила российским компаниям разработку корпоративных приложений
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем