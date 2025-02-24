Кроме того, компания выпустит еще несколько устройств на том же мероприятии, например, наушники и стиральную машину

Xiaomi официально объявила о своем мероприятии по запуску новых продуктов «Ultra», запланированном на 27 февраля в 19:00 по местному времени, на котором будут представлены два из ее самых премиальных продуктов: смартфон Xiaomi 15 Ultra и электромобиль Xiaomi SU7 Ultra. Согласно последней информации, оба героя презентации являются вершиной технологий Xiaomi, со значительными достижениями в области обработки изображений и производительности.

Xiaomi 15 Ultra должен стать самым передовым смартфоном бренда на сегодняшний день, оснащенным чипсетом Snapdragon 8 Elite и системой из четырех камер, созданных в сотрудничестве с Leica. Главным обновлением является перископический телеобъектив, как сообщается, оснащенный 200-мегапиксельным сенсором, поддерживающим 100-кратное увеличение с улучшенным искусственным интеллектом для детальных дальних снимков. Официальные рендеры телефона демонстрируют двухцветный дизайн с серебристо-черной отделкой, а также круглый модуль камеры с брендом Leica.

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь намекнул на повышение цены по сравнению с Xiaomi 14 Ultra, который был выпущен по цене 6499 юаней (около 900 долларов США) из-за роста затрат на разработку и комплектующие.

Электромобиль SU7 Ultra станет самым дорогим продуктом Xiaomi на сегодняшний день, может похвастаться трехмоторной силовой установкой (V8s+V8s+V6s), генерирующей ошеломляющие 1548 л. с. Оснащенный аккумулятором Kirin второго поколения, автомобиль достигает разгона с 0 до 100 км/ч всего за 1,98 секунды и может похвастаться максимальной скоростью более 350 км/ч. Xiaomi сохранила то же шасси, двигатель и аккумуляторную батарею от концептуальной версии для своей серийной модели.

Кроме того, суббренд Xiaomi - Redmi также представит профессиональный ноутбук RedmiBook Pro 16 2025, разработанный для рабочих нагрузок ИИ. Он оснащен движком Xiaomi AIPC, обеспечивающим бесперебойную передачу файлов с устройств Apple и интеллектуальную оптимизацию системы. Ожидается, что ноутбук будет представлен как минимум в двух цветовых вариантах: белом и синем, при сохранении минималистичного дизайна с дисплеем с ультратонкой рамкой. Xiaomi позиционирует его как высокопроизводительный ноутбук с увеличенным временем автономной работы и акцентом на производительность, и он поступит в продажу сразу после презентации.

Помимо этих флагманских продуктов, Xiaomi представит несколько других устройств, включая наушники Xiaomi Buds 5 Pro, кондиционер, двухсистемный холодильник, стиральную машину с сушкой и интеллектуальную колонку на базе искусственного интеллекта.

Смартфон Xiaomi 15 Ultra и автомобиль SU7 Ultra также будут представлены на мировом рынке на предстоящей выставке технологий MWC 2025.