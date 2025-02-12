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Видеокарты GeForce RTX 5070 поступят в продажу в начале марта
Согласно новой информации компания Nvidia решила перенести выход серии RTX 50790 на начало марта, то есть одновременно с графическими процессорами серии RX 9070 от AMD

 Сейчас ходят слухи, что GeForce RTX 5070 поступит в продажу в начале марта, хотя изначально ожидалось, что это произойдет к концу месяца. Хотя причина этой задержки пока не уточняется, она, безусловно, связана с запуском видеокарт AMD на архитектуре RDNA 4. NVIDIA полна решимости выпустить видеокарты RTX Blackwell, учитывая, что GeForce RTX 5090 и RTX 5080 пока не оправдали ожиданий как пользователей, так и саму компанию.

 GeForce RTX 5070 от NVIDIA будет основана на кристалле GB205, а емкость памяти будет такой же, как и у предыдущего поколения - 12 ГБ на 192-битной шине, за исключением более быстрого стандарта GDDR7. Частота графического процессора для RTX 5070 составляет 2512 МГц, что немного выше, чем 2475 МГц у RTX 4070. Карта будет иметь скорость памяти 28 Гбит/с, позволяя достичь общей пропускной способности до 672 ГБ/с и TBP 250 Вт, что является хорошим увеличением по сравнению с моделями класса RTX 4070.

 NVIDIA утверждает, что GeForce RTX 5070 соперничает с GeForce RTX 4090, но не стоит слепо доверять такому заявлению, поскольку известно, что ситуация на старте, как правило, отличается от заявленной. Однако, если посмотреть на относительную производительность вместе с GeForce RTX 4070, можно ожидать значительных улучшений, например, до 2 раз более высокой производительности в таких играх, как Black Myth: Wukong, причем DLSS и трассировка лучей играют важную роль в этих результатах.

 Сравнивая GeForce RTX 5070 с серией AMD RX 9070, можно сказать, что ближайшим конкурентом оказывается RX 9070, которая будет иметь преимущество в объеме памяти, поскольку последняя модель, как ожидается, будет иметь 16 ГБ памяти GDDR6. На данный момент не было никаких тестов производительности для RX 9070, и нельзя сделать вывод о том, насколько велик разрыв между графическими процессорами NVIDIA и моделями AMD RDNA 4, но можно с уверенностью сказать, что конкуренция будет жесткой.

 Учитывая, что NVIDIA удастся удержать уровень запасов и обеспечить доступность моделей по предлагаемой рекомендованной розничной цене в 549 долларов США, компания вполне может показать массовый рост продаж, что сыграет ключевую роль в привлечении внимания к моменту запуска серии AMD RX 9070.

#amd #nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #видеокарты amd #rtx 4070 #rtx 5070 #rx 9070
Источник: wccftech.com
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