В настоящий момент стоимость мини-ПК не раскрывается, но не стоит надеяться, что она будет низкой, учитывая спецификации устройства.

В последнее несколько лет популярность компьютеров в форм-факторе мини-ПК резко возросла. Asus продемонстрировала живой интерес к этому сегменту, о чем свидетельствует постоянно расширяющаяся линейка её мини-ПК NUC. Компания уже анонсировала очередную модель в этом семействе, NUC 15 Pro, хотя цены и подробности о доступности пока остаются неизвестными.

По большому счету, новая линейка Asus NUC 15 Pro работает на процессорах Arrow Lake-H и Raptor Lake-U/H. Процессор Core Ultra 7 255H, по-видимому, является самым мощным чипом, с которым может быть сконфигурирован данный мини-ПК и может работать в паре с оперативной памятью стандарта DDR5-6400 объемом до 96 ГБ. С другой стороны, вариант с процессорами более низкого уровня, такими как Core Ultra 3/5 поставляется с немного более медленной памятью стандарта DDR5-5600. Что касается организации системы хранения, то линейка мини-ПК NUC 15 Pro может похвастаться наличием слота M.2 2280, а также слота M.2 2242 для SSD-накопителя объемом до 4 ТБ. Как и у предшественника в лице NUC 14 Pro, новинка не имеет дискретной графики, хотя встроенный графический ускоритель Arc 140T в высокопроизводительном варианте должен быть достаточно мощным для не интенсивных рабочих нагрузок и даже игровых приложений со сниженными настройками.

Выбор портов у новинки вполне приличный и включает два разъема HDM1 2.0, два порта Thunderbolt 4, три USB-A 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2x2, USB 2.0, аудиоразъем, а также порт Ethernet 2.5G. Подключение к беспроводным сетям осуществляется по интерфейсам Bluetooth 5.4 и WiFi 7. Мини-ПК Asus NUC 15 Pro доступен в высоком и тонком исполнениях, хотя, похоже, между ними нет никаких технических различий. В целом, учитывая, что на данный момент информация о ценах отсутствует, то определить весьма важный критерий - соотношение цена/производительность для NUC 15 Pro будет затруднительно. Однако, учитывая предлагаемые функции, мини-ПК, скорее всего, будет иметь достаточно высокую цену.