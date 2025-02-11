Полные характеристики пока неизвестны, но те, которые уже раскрыты напоминают смартфон Spark 20 Pro 5G

Компания Tecno подтвердила планы по запуску своей очередной модели смартфонов серии Pova 6 - Pova 6 5G, в Колумбии, ориентированным на пользователей с ограниченным бюджетом со средними характеристиками. Телефон, представленный в социальных сетях, делает акцент на основную камеру разрешением 108 МП с 3-кратным зумом в составе тройного модуля на задней панели, однако характеристики остальных двух датчиков пока остаются неизвестными.

Дисплей может похвастаться частотой 120 герц и функцией Dynamic Port 2.0, представляющей собой настраиваемый интерфейс уведомлений.

Что касается аппаратного обеспечения, то смартфон работает на чипсете MediaTek Dimensity без упоминания подробностей, включает 8 ГБ оперативной памяти, расширяемой ещё на 8 ГБ с помощью виртуализации и 256 ГБ встроенной памяти. За автономность телефона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, подтвержденный данными FCC. Утечка сертификации также показала поддержку NFC, что необычно для бюджетных сегментов и работу на базе ОС Android 14 через Google Play Console. Дизайн и основные характеристики, включая чип, напоминают Spark 20 Pro 5G, подогревая слухи о том, что Pova 6 5G является переименованным устройством для различных рынков.

Tecno предложит пользователям варианты черного и белого цветов, но пока не раскрывает цены или дату запуска смартфона. Конкурентоспособность зависит от стоимости устройства, так, его предшественник, Pova 5 Pro 5G, продавался по цене менее 250 долларов, что предполагает схожее позиционирование новинки.

Стоит отметить, что Tecno уже начала показывать тизеры нового смартфона линейки Pova, вероятно, являющегося частью линейки Pova 7, с треугольным модулем камеры. Хотя характеристики остаются неизвестными, ожидается, что он будет иметь тройную камеру.