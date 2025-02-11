Мобильный ПК поступит в продажу 14 февраля с 22-часовым временем автономной работы и 2,8K OLED-дисплеем

Компания ASUS начала принимать предварительные заказы на новый ноутбук ZenBook 14 Air Snapdragon Edition на JD.com в Китае и официально поступит в продажу на День Святого Валентина 14 февраля. Официальная цена ноутбука составит 7499 юаней, а цена со скидкой — 5999 юаней. Этот ноутбук отличается очень тонким и легким корпусом с массой всего 960 грамм, а также длительным временем автономной работы. Ноутбук использует керамический алюминиевый материал для повышения прочности и текстуры.

Что касается характеристик, то в базовой версии ноутбук оснащен 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon X, который построен на 4-нм техпроцессе и имеет производительность NPU 45 TOPS в работе ИИ, а также подходит для серьезной офисной работы и плавного воспроизведения видео в формате 4K. Встроенная оперативная память LPDDR5X объемом 32 ГБ и SSD-накопитель с интерфейсом PCIe 4.0 емкостью 1 ТБ обеспечивают быстрый отклик системы, а также достаточно места для установки приложений. Аккумулятор емкостью 70 Втч обеспечивает до 22 часов автономной работы, позволяя использовать ноутбук в течение всего дня.

Что касается экрана, то новый ZenBook 14 Air оснащен 14-дюймовым 2,8K OLED-дисплеем с разрешением 2880 × 1800 пикселей, поддерживает частоту обновления 120 Гц, 100% цветовой гаммы DCI-P3 и пиковую яркость 600 кд/м2, а также прошел сертификацию TUV Low Blue Light. Верхняя панель включает две инфракрасные камеры разрешением 1080P, динамики Dolby Panorama Sound и модули датчиков внешнего освещения, которые могут автоматически регулировать яркость экрана и цветовую температуру.

Набор портов включает два разъема USB4 (40 Гбит/с), USB-A 10 Гбит/с, HDMI 2.1 и 3,5 мм аудиоразъем. Кроме того, в ноутбук встроен помощник на основе искусственного интеллекта, который поддерживает функции редактирования документов, рисования на основе искусственного интеллекта и распознавания изображений, что увеличивает сценариев работы.

Напомню, что данный ноутбук впервые был выпущен в сентябре прошлого года с процессором Intel Core Ultra 7.