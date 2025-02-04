Windows 11 достигает самой высокой доли рынка, в то время как поддержка Windows 10 приближается к концу.

Windows 11 достигла 36,6% доли рынка среди всех пользователей Windows в январе, что на 2,5% больше, чем в декабре 2024 года. Это самая большая доля рынка за всю историю Windows 11, в результате перехода пользователей с Windows 10, до окончания поддержки которой осталось немногим более полугода.

Данные получены с аналитической платформы StatCounter, указывающей на то, что доля рынка Windows 10 неуклонно снижалась в течение последних нескольких месяцев после достижения максимума в 69,89% в апреле 2024 года. Несмотря на падение, Windows 10 остается самой популярной версией ОС, занимая огромную долю рынка в 60,37% в прошлом месяце.

Windows 7, официальное окончание срока службы которой завершилось в 2020 году, по-прежнему удерживает третье место с долей рынка 2,24%, в то время как Windows 8, Windows 8.1 и Windows XP замыкают первую шестерку с долей рынка менее 1%. Windows Vista, подвергшаяся резкой критике сразу после своего выпуска так и не смогла переманить людей с Windows XP даже в период своего расцвета, вообще отсутствует в рейтинге.

Windows 10 приближается к своему официальному завершению поддержки, но она остается популярной операционной системой. За последние несколько месяцев Microsoft выпускала предупреждения и публиковала сообщения в блогах, чтобы уведомить пользователей Windows 10 о неминуемом окончании поддержки, но это не достигло должного эффекта, на который надеялась компания. Хотя Windows 11 завоевала в последнее время некоторую долю рынка, пользователи не отказались массово от Windows 10.

Существует несколько причин для не слишком впечатляющего принятия Windows 11. Многие упорно отказывались обновляться из-за большого количества встроенной рекламы в Windows 11. Кроме того, последняя настольная ОС от Microsoft также требует наличия TPM 2.0, который многие старые материнские платы не поддерживают, из-за чего очень большое количество пользователей не могут обновиться, не выложив в обновление компьютера кругленькую сумму.

Несмотря на необходимость срочного перевода пользователей с Windows 10 на Windows 11, Microsoft недавно начала тестировать новую функцию для старой ОС. В прошлом месяце компания выпустила новый календарь на панели задач Windows 10 для инсайдеров в Release Preview Channel. Неясно, попадет ли он в стабильную сборку, но если это случится, то может сделать всплывающее окно календаря в Windows 10 еще более удобным для пользователей, чем в Windows 11.