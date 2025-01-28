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Nvidia прекращает поддержку CUDA для графических процессоров Maxwell и Pascal
Видеокарты устаревших поколений теперь не будут получать улучшения и оптимизации для приложений, использующих платформу CUDA.

 С выпуском CUDA 12.8 компания Nvidia прекращает дальнейшую разработку функций драйверов для популярной в прошлом флагманской видеокарты GTX 1080 Ti и других оставшихся моделей серий GeForce GTX 1000. Хотя новые драйверы CUDA по-прежнему официально поддерживают архитектуру Pascal, на которой основана вся серия видеокарт GTX 1000, в будущем никаких дальнейших улучшений или новых функций добавляться не будет.

 Архитектуры Maxwell и Volta, которые являются предшественниками серии RTX 2000, также были отнесены к устаревшему статусу, поскольку Nvidia обозначила эти архитектуры как устаревшие в примечаниях к выпуску CUDA 12.8. Хотя серия GTX 1000 по-прежнему совместима с CUDA 12.8, это явно указывает на смещение внимания Nvidia в сторону новых поколений видеокарт.

 CUDA представляет собой платформу параллельных вычислений и модель программирования компании Nvidia. Она позволяет разработчикам использовать мощность графических карт для общих вычислений и специальных задач, таких как машинное обучение, научные вычисления и редактирование видео. Поскольку для старых архитектур не будут разрабатываться новые функции, пользователи таких графических процессоров GeForce могут не получить будущие улучшения производительности или оптимизации для приложений на базе CUDA.

 Несмотря на свой почтенный возраст, видеокарты на архитектуре Pascal по-прежнему пользуются большой популярностью у геймеров, что подтверждается статистикой оборудования и программного обеспечения Steam. Несколько моделей серии GTX 1000 входят в двадцатку лучших, и в совокупности эти карты занимают более 7% рынка.

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #обновление #cuda #gtx 1080 ti #обновление драйверов #gtx 1000
Источник: notebookcheck.net
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