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AMD навязала строгие условия своим партнерам на недавно завершившемся мероприятии CES 2025 — были представлены различные пользовательские модели Radeon RX 9070 XT и RX 9070, но технические подробности не были раскрыты. Команда TechPowerUp ознакомилась с картами Red Devil, Hellhound от PowerColor и недавно представленным новым дизайном Reaper. Определенная информация могла быть получена ресурсом из этикеток и наклеек, включая 16 ГБ VRAM, но представители бренда оставались немногословными о технических тонкостях грядущих видеокарт. Новостные агентства полагались на не совсем официальные источники, такие как форум Chiphell для получения показателей производительности. Также портал VideoCardz в выходные представил предполагаемые подробности о запланированных тактовых частотах карт PowerColor, сообщая о преодолении барьера в 3,0 ГГц.

Ряд инсайдеров сайта предполагает, что топовая модель Radeon RX 9070 XT Red Devil от PowerColor будет иметь BIOS, позволяющий повышать частоту до 3060 МГц, в то время как режим обычный режим предполагает работу на тактовой частоте 3010 МГц, что также весьма впечатляет. Сообщается, что средняя модель Hellhound в ассортименте компании также может работать на частоте 3010 МГц, но в режиме разгона через BIOS, а ее обычная работа происходит на максимальной частоте до 2970 МГц. Кроме того, источник VideoCardz считает, что игровые тактовые частоты находятся в районе 2460–2520 МГц для обеих моделей. Более доступный вариант PowerColor Radeon RX 9070 XT Reaper, похоже, не имеет возможности выбора режимов в BIOS, поэтому её максимальная скорость работы ограничена частотой 2970 МГц.

VideoCardz также упоминает информацию о частоте разгона видеокарт PowerColor Radeon RX 9070. Утверждается, что карты линеек Red Devil и Hellhound могут разгоняться до 2590 МГц и 2700 МГц соответственно, а модель Reaper может получить максимальную частоту в режиме ускорения до 2520 МГц. Кроме того, другие утечки раскрыли предполагаемое количество ядер видеокарт, составляющих 4096 для модели RX 9070 XT и 3584 для RX 9070.



