Релиз обновленной модели назначен на март в Китае и других странах азиатского региона.

Самая популярная модель электромобиля Tesla вступает в пятый год своего производства и производитель электромобилей представил комплексное обновление Model Y. Обновленный кроссовер, впервые представленный на китайском сайте Tesla, должен выйти на рынок в марте этого года, а вскоре после этого появятся и на других азиатских рынках.

Model Y 2025 года отличается серьезным визуальным обновлением, особенно в передней части. Черпая вдохновение из дизайна Cybertruck и Cybercab, новая модель включает в себя полноразмерную световую полосу, охватывающую всю переднюю панель. Фары были перемещены ниже на бампере, что придает автомобилю более современный вид. Кроме того, Tesla изменила форму капота.

Сзади обновленная Model Y продолжает тему полноразмерной световой полосы и сопровождается надписью Tesla под ней. Обновление также включает в себя новый дизайн колесных дисков и варианты цвета, предлагая клиентам больше возможностей для персонализации. Хотя общий силуэт остается знакомым, обновленная Model Y приобретает заметно обновленную эстетику по сравнению с предыдущей версией.

Внутри салона Tesla интегрировала элементы дизайна, представленные в обновленной Model 3 прошлого года. Интерьер теперь выглядит более изысканным, с новыми сиденьями, переработанным рулевым колесом и панелью фоновой подсветки.

Одним из ключевых дополнением является включение отдельного экрана для пассажиров на задних сиденьях. Интересно, что Tesla решила сохранить рычаг указателя поворота — функцию, которая была постепенно исключена из некоторых других моделей.

С точки зрения механики Model Y 2025 года имеет много общего с обновленной Model 3. Tesla отдала приоритет повышению комфорта езды за счет перенастройки подвески, устранив самый большой недостаток предыдущей версии.

Ранние сообщения также предполагают, что новая Model Y может предложить улучшенную эффективность, а также лучшие показатели запаса хода.

Обновление появилось, когда Tesla впервые за десятилетие переживает спад продаж. Хотя Model Y остается одной из самых продаваемых моделей автомобилей в мире и самым продаваемым электромобилем, компания сталкивается с растущей конкуренцией со стороны многочисленных китайских компаний и традиционных автопроизводителей. Обновление направлено на укрепление позиций Model Y на рынке и расширение ее привлекательности для более широкой клиентской базы.

Хотя обновленная Model Y была подтверждена для китайского рынка, Tesla еще не объявила, когда обновленная версия будет доступна в Северной Америке. Отраслевые эксперты ожидают, что ожидание для клиентов из США будет относительно коротким, учитывая важную роль модели в глобальной линейке Tesla.