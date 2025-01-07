Графические процессоры AMD RDNA 4 серии Radeon RX 9000 нацелены на массовый сегмент и получат улучшенные возможности искусственного интеллекта и трассировки лучей.

За последний год было несколько утечек и слухов о графических процессорах AMD на архитектуре RDNA 4, и теперь AMD немного приоткрыла занавесу, чтобы представить свои видеокарты серии Radeon RX 9000 следующего поколения. Как и ожидалось, AMD сосредоточится на моделях среднего уровня. Даты выпуска, спецификации и цены все еще держатся в тайне, но по крайней мере названия двух моделей теперь официально подтверждены, а еще две почти подтверждены.

Ранние образцы будущих графических процессоров AMD стоит ожидать на выставке CES 2025 на этой неделе, но еще неизвестно, какие подробности будут раскрыты. Стоит отметить, что речь ни в коем случае не идет об официальном запуске графических процессоров и AMD заявляет, что она только предварительно представляет архитектуру RDNA 4 на выставке CES 2025. В настоящее время дата запуска просто указывает первый квартал 2025 года и это касается первых двух видеокарт в линейке. Ожидается, что другие модели появятся позже в этом году, возможно, до начала лета, но на данный момент ничего официального не было заявлено.

Название архитектуры RDNA 4 было известно давно, за исключением серьезных изменений в названии. AMD перейдет на 4-нм техпроцесс TSMC, но неизвестно, будет ли это N4, N4P или какой-то другой вариант. Это также будет третье поколение карт с ускорением трассировки лучей от AMD и второе поколение ускорителей AI и Radiance Display Engine. Единственным действительно удивительным аспектом RDNA 4 является то, что AMD потребовалось так много времени, чтобы серьезно переработать ядра ИИ для своих потребительских графических карт, так как архитектуры CDNA уже несколько лет имеют тензорные процессоры.

Фундаментальные изменения не были раскрыты, только несколько туманных заявлений. RDNA 4 будет иметь оптимизированные вычислительные блоки, усиленные вычисления ИИ, улучшенную трассировку лучей и лучшее качество кодирования мультимедиа. Все это хорошо для потребителей, но пока нет дополнительных подробностей и пока нельзя это проверить, полагаясь лишь на заявления.

Интересный вопрос заключается в том, продолжит ли AMD использование чиплетов графического процессора, которые она представила в RDNA 3. В RDNA 3 у AMD было два крупных графических процессора: Navi 31 и Navi 32, которые использовали GCD (Graphics Compute Die) в сочетании с MCD (Memory Cache Dies). Чип Navi 33 в свою очередь придерживался монолитной конструкции.

Флагманом линейки станет модель Radeon RX 9070 XT, которая должна прийти на смену RX 7900 XT и конкурировать с картами RTX 4070 Ti/Ti Super и, возможно, RTX 5070 Ti. На ступень ниже будет находиться модель Radeon RX 9070, которая придет на смену RX 7900 GRE и RX 7800 XT и, предположительно, будет нацелена на конкуренцию с RTX 5070. Это два подтвержденных графических процессора с датой выпуска в первом квартале 2025 года.

AMD также упомянула модель Radeon RX 9060 и, вероятно, компания выпустит как минимум две модели в этой серии: RX 9060 XT и RX 9060. Как указано на слайде, они заменят существующие RX 7600/7600 XT и RX 7700 XT. Карты также будут конкурировать с существующими моделями Nvidia RTX 4060 и RTX 4060 Ti и их возможной заменой в виде RTX 5060.

В рамках улучшения работы с искусственным интеллектом AMD также анонсировала свою предстоящую технологию масштабирования FSR 4, которая будет использовать новые и улучшенные ускорители искусственного интеллекта RDNA 4 для обеспечения масштабирования на основе машинного обучения. Это должно сделать функцию похожей на DLSS от Nvidia и XeSS от Intel и похоже, что FSR 4 будет относительно легко оптимизировать для существующих игр с поддержкой FSR 3.1.

AMD также упомянула, что некоторые инструменты на основе искусственного интеллекта, такие как генерация изображений, будут интегрированы в ее пакет программного обеспечения Adrenalin AI. Будет ли это частью основного пакета драйверов графического процессора или отдельным приложением, пока не ясно.