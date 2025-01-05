Массовое производство чипов HBM4 запланировано на конец 2025 года

Компания Samsung Electronics завершила разработку логического чипа для своей памяти с высокой пропускной способностью нового поколения (HBM4) и запустила пробное производство, используя 4-нм технологический процесс, что знаменует очередной шаг к массовому производству во второй половине 2025 года. Обновленный график опережает примерно на шесть месяцев первоначальный план запуска в 2026 году, который потенциально позволит Samsung получить ключевые заказы от ведущего производителя графических процессоров, компании Nvidia.

Производство HBM4 происходит на специализированном предприятии D1c, где используется передовой 10-нм техпроцесс DRAM. Чтобы ускорить процесс производства, Samsung даже пропустила обычный этап разработки D1b.

Технические подробности, представленные на ISSCC 2024, показывают, что HBM4 обеспечит значительный прирост производительности благодаря скорости передачи данных до 2 ТБ/с, это примерно на 66 процентов быстрее, чем HBM3E. Память также будет поддерживать 2048-битный интерфейс со скоростью 6,4 ГТ/с и увеличит емкость до 48 ГБ, что на 33 процента больше, чем у текущего поколения.

Между тем, SK Hynix, являющаяся крупнейшим конкурентом Samsung в сфере HBM, как сообщается, также ускоряет разработку HBM4, чтобы достичь той же цели к 2025 году. Аналитики Hanwha Investment & Securities ожидают, что SK Hynix сохранит лидирующую позицию на рынке и, возможно, первой отправит образцы HBM4 клиентам.

Помимо Nvidia, Samsung также будет предлагать память HBM4 компаниям Microsoft и Meta* (признана экстремистской на территории России). Новая технология памяти играет решающую роль в будущей платформе графических процессоров Nvidia Rubin, выпуск которой запланирован на 2026 год. Она будет включать восемь чипов HBM4 и использовать 3-нм техпроцесс TSMC.

Текущая линейка продуктов HBM от Samsung уже весьма востребована. Продажи в третьем квартале 2024 года выросли более чем на 70 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. Продукты HBM3E, включая версии с 8 и 12 слоями, поступили в массовое производство, и, как ожидается, по итогам 2024 года на их долю придется примерно половина общего объема продаж HBM компании Samsung.