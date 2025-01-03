Розыгрыш GeForce 8800 Ultra станет одним из этапов специального мероприятия NVIDIA GeForce Greats

Вчера компания NVIDIA объявила об акции, включающей раздачу первого в истории графического процессора NVIDIA, то есть GeForce 256. Сегодня она объявила также о раздаче еще одного графического процессора, который, как она утверждает, является первым графическим процессором от компании с ядрами CUDA. В последнем сообщении на аккаунте GeForce в сети X* (запрещена на территории России) была опубликована фотография GeForce 8800 Ultra, которая выглядит как GeForce 8800 GTX, внутри коробки, подписанной генеральным директором NVIDIA Дженсеном Хуангом.

Стоит отметить, что GeForce 8800 Ultra технически является вторым графическим процессором с ядрами CUDA, выпущенным в далеком 2007 году вслед за выпуском GeForce GTX, который и был первым фактическим графическим процессором CUDA, выпущенным в 2006 году. Тем не менее модель GeForce 8800 Ultra стала вершиной инноваций в области графических процессоров в 2007 году и предложила значительные улучшения по сравнению со своими предшественниками.

Даже по сей день этот графический ускоритель известен своей выдающейся производительностью по сравнению с графическими картами предыдущего поколения и предлагает различные функции для игроков. Видеокарта использовала графический процессор G80 и поддерживал API DX 10. Его основные характеристики включали 128 ядер CUDA, работающих на тактовой частоте 612 МГц и 768 МБ памяти GDDR3 на широком 384-битном интерфейсе памяти.

Получить одну из таких карт сейчас довольно сложно, особенно ту, которая подписана самим руководителем компании. NVIDIA заявила, что собирается анонсировать еще три графических процессора в ближайшие дни, по одному в день. Это будут только знаковые графические карты, которые вошли в историю компании и оставили заметный вклад в развитии компьютерной графики.

GeForce 8800 Ultra не включена ни в одну из уже раскрытых таинственных коробок, которые являются частью мероприятий GeForce Greats. Чтобы выиграть GeForce 8800 Ultra, необходимо будет оставить комментарий #GeForceGreats на странице NVIDIA в сети X*. Это также будет условием для остальных предстоящих розыгрышей видеокарт.